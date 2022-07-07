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Путин хочет приравнять боевиков ОРДЛО в статусе к военным РФ

Алена МазуренкоЧетверг, 7 июля 2022, 23:38
Путин хочет приравнять боевиков ОРДЛО в статусе к военным РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно приравнять боевиков ОРДЛО в статусе к российским военным.

Источник: российское издание "РБК"

Прямая речь: "Что касается приравнивания военнослужащих "ЛНР" и "ДНР" к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. Более того, на практике это реализуется. Если есть какие-то вещи, которые еще не доработаны, нужно посмотреть, обязательно сделать.

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То же самое касается наших пограничников. Федеральная служба безопасности вышла с таким предложением, я с этим согласен".

Детали: Кроме того, Путин призвал россиян поддержать российских захватчиков на Донбассе, потому что им не хватает поддержки.

Прямая речь: "На что хотел бы обратить внимание, ведь страна живет обычной мирной жизнью. Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки, а ребята пашут под пулями, понимаете? Жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою. Ради Родины.

ВИДЕО ДНЯ

Нужна общенациональная повестка поддержки вооруженных сил. Это чрезвычайно важно, чтобы воины наши чувствовали эту поддержку".

Темы: ПутинвойнаРосcияоккупация
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