Путин хочет приравнять боевиков ОРДЛО в статусе к военным РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно приравнять боевиков ОРДЛО в статусе к российским военным.
Источник: российское издание "РБК"
Прямая речь: "Что касается приравнивания военнослужащих "ЛНР" и "ДНР" к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. Более того, на практике это реализуется. Если есть какие-то вещи, которые еще не доработаны, нужно посмотреть, обязательно сделать.
То же самое касается наших пограничников. Федеральная служба безопасности вышла с таким предложением, я с этим согласен".
Детали: Кроме того, Путин призвал россиян поддержать российских захватчиков на Донбассе, потому что им не хватает поддержки.
Прямая речь: "На что хотел бы обратить внимание, ведь страна живет обычной мирной жизнью. Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки, а ребята пашут под пулями, понимаете? Жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою. Ради Родины.
Нужна общенациональная повестка поддержки вооруженных сил. Это чрезвычайно важно, чтобы воины наши чувствовали эту поддержку".