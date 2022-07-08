Єврокомісія загальмувала позику Україні на 1,5 млрд євро - Bloomberg

Європейська комісія блокує позику у розмірі 1,5 млрд євро для України через побоювання щодо її фінансової надійності.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназваних посадовців, пише "Європейська правда".

Мова про позику Європейського інвестиційного банку, запропоновану Києву, яку заблокував бюджетний підрозділ Європейської комісії через побоювання щодо фінансової надійності.

Єврокомісія гарантує кредити ЄІБ для операцій за межами ЄС із резервами, які зазвичай становлять 9% від загального обсягу фінансування.

Але цього разу комісія хоче забезпечити резерви у розмірі 70% від загальної суми, як це було з попередньою пропозицією в 1 млрд євро для України, заявили чиновники.

За їхніми словами, комісія висуває вимогу на випадок, якщо країна не зможе повернути кошти ринкам.

Представник комісії заявив, що ЄС має переконатись у можливості покрити збитки у разі дефолту України.

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Єврокомісія шукає альтернативні рішення, які покладаються на те, щоб держави-члени ЄС чи ЄІБ розділили частину додаткових ризиків, пов'язаних із цими позиками, додав чиновник.

Напередодні Європейський парламент дав "зелене світло" для виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки у зв’язку з війною.

Єврокомісія заявляла, що цей транш повинен надійти Україні до кінця липня.