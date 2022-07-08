Єврокомісія загальмувала позику Україні на 1,5 млрд євро - Bloomberg

Європейська комісія блокує позику у розмірі 1,5 млрд євро для України через побоювання щодо її фінансової надійності.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназваних посадовців, пише "Європейська правда".

Мова про позику Європейського інвестиційного банку, запропоновану Києву, яку заблокував бюджетний підрозділ Європейської комісії через побоювання щодо фінансової надійності.

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Єврокомісія гарантує кредити ЄІБ для операцій за межами ЄС із резервами, які зазвичай становлять 9% від загального обсягу фінансування.

Але цього разу комісія хоче забезпечити резерви у розмірі 70% від загальної суми, як це було з попередньою пропозицією в 1 млрд євро для України, заявили чиновники.

За їхніми словами, комісія висуває вимогу на випадок, якщо країна не зможе повернути кошти ринкам.

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Представник комісії заявив, що ЄС має переконатись у можливості покрити збитки у разі дефолту України.

Єврокомісія шукає альтернативні рішення, які покладаються на те, щоб держави-члени ЄС чи ЄІБ розділили частину додаткових ризиків, пов'язаних із цими позиками, додав чиновник.

Напередодні Європейський парламент дав "зелене світло" для виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки у зв’язку з війною.

Єврокомісія заявляла, що цей транш повинен надійти Україні до кінця липня.