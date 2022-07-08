Захисники вже знищили майже 37 тисяч окупантів
П'ятниця, 8 липня 2022, 09:06
Збройні сили України вже ліквідували 36 900 окупантів, 1 637 ворожих танків, 828 артилерійських систем та 669 БПЛА.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 36 900 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 637 (+35) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 811 (+14) од,
- артилерійських систем – 828 (+13) од,
- РСЗВ – 247 (+0) од,
- засобів ППО – 107 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 187 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 669 (+2) од,
- крилатих ракет – 155 (+0) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 685 (+20) од,
- спеціальної техніки – 66 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.