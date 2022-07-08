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Захисники вже знищили майже 37 тисяч окупантів

Ірина БалачукП'ятниця, 8 липня 2022, 09:06
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Збройні сили України вже ліквідували 36 900 окупантів, 1 637 ворожих танків, 828 артилерійських систем та 669 БПЛА.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 36 900 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 637 (+35) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 811 (+14) од,
  • артилерійських систем – 828 (+13) од,
  • РСЗВ – 247 (+0) од,
  • засобів ППО – 107 (+0) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 187 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 669 (+2) од,
  • крилатих ракет – 155 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 685 (+20) од,
  • спеціальної техніки – 66 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.     

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