"А скільки хочеш?": СБУ оприлюднила переписку агента ФСБ з коригувальником вогню

Уродженець Запорізької області за гроші надавав загарбникам інформацію про позиції українських військових.

Джерело: СБУ

Деталі: За інформацією відомства, українця завербували співробітники ФСБ через закриту проросійську групу в одному з месенджерів. Йому запропонували легко "підзаробити". За надання інформації коригувальник просив 20 тисяч грн.

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Дослівно СБУ: "Інформатор хотів якнайшвидше отримати гроші, тому активно взаємодіяв із "замовником": після нанесення авіаудару по одному з мостів у Запорізькій області, він особисто перевіряв точність влучання".

Деталі: СБУ опублікувала листування "замовника" з коригувальником:

Потрібна інформація щодо військових: де знаходяться, що де катається, де стоїть – у такому плані.

ВІДЕО ДНЯ

А шо платять?

А скільки хочеш?

20 000 грн

…

Для початку перевір, яким мостом з острова Хортиця вояки тягнуть техніку.

Який мій інтерес?

Дай інфу про міст, все обговоримо.

…

Перевір міст, влучилли?

Мимо, міст цілий. Купи ментів.

…

Є кілька місць з вояками. Цікаво?

Звісно.

Коригувальника затримали при спробі перебратися на непідконтрольну Україні територію. Його взяли під варту.