"А скільки хочеш?": СБУ оприлюднила переписку агента ФСБ з коригувальником вогню
Уродженець Запорізької області за гроші надавав загарбникам інформацію про позиції українських військових.
Джерело: СБУ
Деталі: За інформацією відомства, українця завербували співробітники ФСБ через закриту проросійську групу в одному з месенджерів. Йому запропонували легко "підзаробити". За надання інформації коригувальник просив 20 тисяч грн.
Дослівно СБУ: "Інформатор хотів якнайшвидше отримати гроші, тому активно взаємодіяв із "замовником": після нанесення авіаудару по одному з мостів у Запорізькій області, він особисто перевіряв точність влучання".
Деталі: СБУ опублікувала листування "замовника" з коригувальником:
Потрібна інформація щодо військових: де знаходяться, що де катається, де стоїть – у такому плані.
А шо платять?
А скільки хочеш?
20 000 грн
…
Для початку перевір, яким мостом з острова Хортиця вояки тягнуть техніку.
Який мій інтерес?
Дай інфу про міст, все обговоримо.
…
Перевір міст, влучилли?
Мимо, міст цілий. Купи ментів.
…
Є кілька місць з вояками. Цікаво?
Звісно.
Коригувальника затримали при спробі перебратися на непідконтрольну Україні територію. Його взяли під варту.