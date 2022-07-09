У Конгресі вимагають від Байдена дати пояснення щодо безпечності переговорів з Єрмаком

Членкиня Палати представників США Вікторія Спартц у п’ятницю звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Частина листа Вікторії Спартц до президента прихована від публікації, закрита чорною плашкою; зміст цього фрагмента не уточнюється. А втім, у загальному описі листа є коротка згадка про нібито наявність "різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією". У відкритій частині листа ці тези не відображені.

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Конгресвумен також згадує в листі, що глава Офісу президента призначив своїм заступником з питань правоохоронної діяльності Олега Татарова, тоді як він "затримує призначення незалежного антикорупційного прокурора понад рік, через що Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро не функціонують".

У зіерненні до Байдена Спартц пише, що "пан Єрмак викликає багато занепокоєнь у низки людей у США і за кордоном, вважається, що про нього високої думки ваш радних із національної безпеки Джейк Салліван".

"Тоді як президент Зеленський тяжко працює для створення союзів із Заходом і нашою країною, на нас лежить відповідальність повідомити йому, якщо ми маємо занепокоєння щодо ключових людей у його оточенні. Ця також наш обов’язок перед сміливими українськими солдатами й сильним українським народом, який бореться за свободу й міжнародний порядок для нас усіх", – підсумовує Спартц.

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Довідка: Вікторія Спартц є першою етнічною українкою у Конгресі США. Вона народилася у Чернігівській області та переїхала до Сполучених Штатів у віці 22 років.

Спартц представляє консервативне крило Республіканської партії США. 8 листопада цього року в США мають відбутися вибори до Палати представників, а також до Сенату.

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