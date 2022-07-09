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Блінкен переконував главу МЗС Китаю засудити війну Росії проти України

"Європейська правда"Субота, 9 липня 2022, 20:19

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї та закликав його виступити проти російської війни в Україні, пропонуючи кроки щодо співпраці.

Про це пише The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч відбулася на індонезійському острові Балі через день після саміту міністрів закордонних прав G20 і тривала понад п'ять годин.

Після зустрічі у розмові з журналістами Блінкен відкинув заяви Китаю про нейтралітет у війні між Росією та Україною як неправдоподібні.

Він сказав, що лідер Китаю Сі Цзіньпін продовжував дотримуватися своєї лютневої заяви про партнерство з президентом Росії Владіміром Путіним, що Китай підтримав Росію в ООН і що він "посилив російську пропаганду".

Блінкен зазначив, що в травні Пекін і Москва провели спільні стратегічні бомбардувальні навчання.

"Я намагався донести до державного радника, що це справді момент, коли ми всі повинні встати, щоб засудити російську агресію. Те, що ви чуєте від Пекіна, це те, що він стверджує, що є нейтральним. Я б почав з того, що досить важко бути нейтральним, коли мова заходить про цю агресію. Є явний агресор. Є явна жертва", – сказав він.

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Нагадаємо, Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав Китай відіграти більш конструктивну роль для припинення війни Росії проти України.

Теми: УкраїнаСШАКитайРосія
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