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Блінкен переконував главу МЗС Китаю засудити війну Росії проти України

"Європейська правда"Субота, 9 липня 2022, 20:19

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї та закликав його виступити проти російської війни в Україні, пропонуючи кроки щодо співпраці.

Про це пише The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч відбулася на індонезійському острові Балі через день після саміту міністрів закордонних прав G20 і тривала понад п'ять годин.

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Після зустрічі у розмові з журналістами Блінкен відкинув заяви Китаю про нейтралітет у війні між Росією та Україною як неправдоподібні.

Він сказав, що лідер Китаю Сі Цзіньпін продовжував дотримуватися своєї лютневої заяви про партнерство з президентом Росії Владіміром Путіним, що Китай підтримав Росію в ООН і що він "посилив російську пропаганду".

Блінкен зазначив, що в травні Пекін і Москва провели спільні стратегічні бомбардувальні навчання.

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"Я намагався донести до державного радника, що це справді момент, коли ми всі повинні встати, щоб засудити російську агресію. Те, що ви чуєте від Пекіна, це те, що він стверджує, що є нейтральним. Я б почав з того, що досить важко бути нейтральним, коли мова заходить про цю агресію. Є явний агресор. Є явна жертва", – сказав він.

Нагадаємо, Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав Китай відіграти більш конструктивну роль для припинення війни Росії проти України.

Теми: УкраїнаСШАКитайРосія
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