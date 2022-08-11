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В російському полоні перебуває понад 130 жінок з "Азовсталі" – Верещук

"Українська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 15:52
В російському полоні перебуває понад 130 жінок з Азовсталі – Верещук
Ірина Верещук, скриншот

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що на "Азовсталі" росіяни захопили 130 військовослужбовиць ЗСУ, серед яких були прикордонниці та медики.

Джерело: Верещук на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

Пряма мова Верещук: "У нас з Азовсталі 131 жінка. Серед них є ті, які служили в полку "Азов", серед них військові медики, серед них є прикордонниці, серед них – 36-та бригада морпіхів, серед них – нацгвардійці, серед них є Збройні сили та інші формування".

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Деталі: Верещук наголосила, що Україна буде докладати зусиль для їх звільнення і попросила звернути увагу світової спільноти на невідповідні дії Росії щодо поводження з військовополоненими.

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Теми: війнаВерещукРосіяполонені
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