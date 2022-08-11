В российском плену находится более 130 женщин c "Азовстали" - Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что на "Азовстали" россияне захватили 130 военнослужащих ВСУ, среди которых были пограничники и медики.

Источник: Верещук на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ

Прямая речь Верещук: "У нас с Азовстали 131 женщина. Среди них есть те, которые служили в полку "Азов", среди них военные медики, среди них пограничники, среди них - 36-я бригада морпехов, среди них - нацгвардейцы, среди них Вооруженные силы и другие формирования".

Детали: Верещук подчеркнула, что Украина будет прилагать усилия для их освобождения и попросила обратить внимание мирового сообщества на несоответствующие действия России по обращению с военнопленными.

Предистория: