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В российском плену находится более 130 женщин c "Азовстали" - Верещук

"Украинская правда"Четверг, 11 августа 2022, 15:52
Ирина Верещук, скриншот

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что на "Азовстали" россияне захватили 130 военнослужащих ВСУ, среди которых были пограничники и медики.

Источник: Верещук на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ

Прямая речь Верещук: "У нас с Азовстали 131 женщина. Среди них есть те, которые служили в полку "Азов", среди них военные медики, среди них пограничники, среди них - 36-я бригада морпехов, среди них - нацгвардейцы, среди них Вооруженные силы и другие формирования".

Детали: Верещук подчеркнула, что Украина будет прилагать усилия для их освобождения и попросила обратить внимание мирового сообщества на несоответствующие действия России по обращению с военнопленными.

Предистория:

  • Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские.
  • Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию происходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелий "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.
  • В Генштабе ВСУ заявляли, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и командирам дан приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти к противнику.
  • Россияне и их сообщники из ОРДЛО угрожают бойцам "Азова" судилищем. 

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Темы: войнаВерещукРосcияпленные
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