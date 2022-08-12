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Amnesty International не збирала даних у "фільтраційних таборах" – заява

Ольга Глущенко П'ятниця, 12 серпня 2022, 00:37
Amnesty International не збирала даних у фільтраційних таборах – заява
фото: Getty Images

Amnesty International спростовує звинувачення Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки про те, що для звіту про українську армію правозахисники взяли свідчення людей з окупованих Росією територій.

Джерело: сайт Amnesty International

Дослівно: "Ніхто з опитаних нами людей для отримання додаткових доказів, окрім того, що безпосередньо бачили дослідники, не перебував у російських в’язницях чи "фільтраційних таборах" або на контрольованих Росією територіях, до яких Amnesty International не має доступу.

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Наші дослідники опитали всіх свідків, чиїми свідченнями ми самі користувалися, на підконтрольних Україні територіях. Усі свідчення були надані нам добровільно та в безпечних умовах".

Деталі: Amnesty International стверджує, що задокументувала та повідомила про численні порушення з боку російських військ, включаючи невибіркові напади, використання заборонених касетних боєприпасів і позасудові страти.

"Багато порушень, які ми задокументували, є військовими злочинами, і ми продовжуємо закликати притягнути винних до відповідальності. Amnesty International однозначно засуджує вторгнення Росії як акт агресії та злочин за міжнародним правом", – ідеться в повідомленні.

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Що передувало:Правозахисна організація Amnesty International використала для підготовки скандального звіту про війну в Україні свідчення людей, які знаходились в фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях, що свідчить про інтерв'ю під очевидним тиском.

Передісторія:

  • 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Водночас на сайті організації нема жодного слова щодо масового вбивства українських військовополонених в Оленівці та засудження дій окупантів, які знищили полонених захисників України.
  • В Офісі президента на це заявили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є нічим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою.
  • Президент Володимир Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і вважає, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.
  • Український офіс правозахисної організації Amnesty International повідомив, що не брав участь у підготовці та поширенні доповіді, а очільниця українського офісу Оксана Покальчук пішла з посади після скандального звіту організації.
  • Центральний офіс AI заявив, що шкодує про "страждання та гнів", викликані її заявою, але від своїх слів не відмовляється.

Теми: Amnesty Internationalскандалвійна
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