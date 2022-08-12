Amnesty International не збирала даних у "фільтраційних таборах" – заява

Amnesty International спростовує звинувачення Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки про те, що для звіту про українську армію правозахисники взяли свідчення людей з окупованих Росією територій.

Джерело: сайт Amnesty International

Дослівно: "Ніхто з опитаних нами людей для отримання додаткових доказів, окрім того, що безпосередньо бачили дослідники, не перебував у російських в’язницях чи "фільтраційних таборах" або на контрольованих Росією територіях, до яких Amnesty International не має доступу.

Наші дослідники опитали всіх свідків, чиїми свідченнями ми самі користувалися, на підконтрольних Україні територіях. Усі свідчення були надані нам добровільно та в безпечних умовах".

Деталі: Amnesty International стверджує, що задокументувала та повідомила про численні порушення з боку російських військ, включаючи невибіркові напади, використання заборонених касетних боєприпасів і позасудові страти.

"Багато порушень, які ми задокументували, є військовими злочинами, і ми продовжуємо закликати притягнути винних до відповідальності. Amnesty International однозначно засуджує вторгнення Росії як акт агресії та злочин за міжнародним правом", – ідеться в повідомленні.

Що передувало:Правозахисна організація Amnesty International використала для підготовки скандального звіту про війну в Україні свідчення людей, які знаходились в фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях, що свідчить про інтерв'ю під очевидним тиском.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: