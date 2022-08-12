Amnesty International не збирала даних у "фільтраційних таборах" – заява

Amnesty International спростовує звинувачення Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки про те, що для звіту про українську армію правозахисники взяли свідчення людей з окупованих Росією територій.

Джерело: сайт Amnesty International

Дослівно: "Ніхто з опитаних нами людей для отримання додаткових доказів, окрім того, що безпосередньо бачили дослідники, не перебував у російських в’язницях чи "фільтраційних таборах" або на контрольованих Росією територіях, до яких Amnesty International не має доступу.

Реклама:

Наші дослідники опитали всіх свідків, чиїми свідченнями ми самі користувалися, на підконтрольних Україні територіях. Усі свідчення були надані нам добровільно та в безпечних умовах".

Деталі: Amnesty International стверджує, що задокументувала та повідомила про численні порушення з боку російських військ, включаючи невибіркові напади, використання заборонених касетних боєприпасів і позасудові страти.

"Багато порушень, які ми задокументували, є військовими злочинами, і ми продовжуємо закликати притягнути винних до відповідальності. Amnesty International однозначно засуджує вторгнення Росії як акт агресії та злочин за міжнародним правом", – ідеться в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:Правозахисна організація Amnesty International використала для підготовки скандального звіту про війну в Україні свідчення людей, які знаходились в фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях, що свідчить про інтерв'ю під очевидним тиском.

Передісторія: