Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Amnesty International не собирала данных в "фильтрационных лагерях" – заявление

Ольга ГлущенкоПятница, 12 августа 2022, 00:37
фото: Getty Images

Amnesty International опровергает обвинение Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности о том, что для отчета об украинской армии правозащитники взяли показания людей с оккупированных Россией территорий.

Источник: сайт Amnesty International

Дословно: "Никто из опрошенных нами людей для получения дополнительных доказательств кроме того, что непосредственно видели исследователи, не находился в российских тюрьмах или "фильтрационных лагерях" или на контролируемых Россией территориях, к которым Amnesty International не имеет доступа.

Наши исследователи опросили всех свидетелей, чьими свидетельствами мы сами пользовались на подконтрольных Украине территориях. Все свидетельства были предоставлены нам добровольно и в безопасных условиях.

Детали: Amnesty International утверждает, что задокументировала и сообщила о многочисленных нарушениях со стороны российских войск, включая неизбирательные нападения, использование запрещенных кассетных боеприпасов и внесудебные казни.

"Многие задокументированные нарушения являются военными преступлениями, и мы продолжаем призывать привлечь виновных к ответственности. Amnesty International однозначно осуждает вторжение России как акт агрессии и преступление по международному праву", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: Правозащитная организация Amnesty International использовала для подготовки скандального отчета о войне в Украине показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях, что свидетельствует об интервью под очевидным давлением.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные, сдерживающие российское нашествие, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. В то же время на сайте организации нет ни слова о массовом убийстве украинских военнопленных в Еленовке и осуждения действий оккупантов, уничтоживших пленных защитников Украины.
  • В Офисе президента на это заявили, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty International не что иное, как участие в дискредитационной кампании России против Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возмущен заявлением Amnesty International и считает его несправедливым.
  • Президент Владимир Зеленский осудил избирательность Amnesty International и считает, что организация пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.
  • Украинский офис правозащитной организации Amnesty International не участвовал в подготовке и распространении доклада, а глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук ушла с должности после скандального отчета.
  • Центральный офис AI заявил, что сожалеет о "страданиях и гневе", вызванных ее заявлением, но от своих слов не отказывается.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Amnesty Internationalскандалвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Разведка Британии оценила потери военных самолетов РФ в Крыму

США озвучили требования для ядерной безопасности на ЗАЭС

Авиация ВСУ ударила по опорному пункту и скоплению врага – командование "Юг"

Зеленский просит не рассказывать о планах ВСУ: Не время для тщеславия

98% украинцев верят в победу, 91% поддерживают Зеленского – опрос

фотоПутин послал Медведева в Украину, и тот приехал

Все новости...
Amnesty International
Уволенная руководительница Amnest Украина: Отчет о ВСУ поставил гражданских в еще большую опасность, чем они были до этого
Еще один руководитель Amnesty уволился из-за несогласия с отчетом об ВСУ
Для скандального отчета Amnesty люди делились информацией под давлением – МКИП
Последние новости
10:41
Финский филиал Amnesty International потерял около 400 доноров из-за отчета о ВСУ
10:34
В оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв – мэр
10:29
фотоСБУ поймала дельцов в нескольких областях, которые переправляли мужчин за границу
10:27
В Латвии признали, что вряд ли смогут принять большее количество беженцев из Украины
10:17
Инфляция в июле была меньше прогноза НБУ: что дорожало быстрее всего
10:15
Оккупанты атаковали Луганщину с воздуха, штурмовали Верхнекаменское, но потерпели неудачу - ОВА
09:50
Возглавил подстанцию скорой в первые дни войны и проводил эвакуации: история фельдшера из Киевщины
09:47
Украина просит США ввести санкции против всех российских банков
09:45
Эстония собирается разработать комплексный пакет мер военной поддержки Украины
09:35
фото, дополнено от 04:05Враг ударил ракетами из Белгорода по Харькову, есть разрушения
Все новости...