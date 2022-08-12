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Amnesty International не собирала данных в "фильтрационных лагерях" – заявление

Ольга ГлущенкоПятница, 12 августа 2022, 00:37
Amnesty International не собирала данных в фильтрационных лагерях – заявление
фото: Getty Images

Amnesty International опровергает обвинение Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности о том, что для отчета об украинской армии правозащитники взяли показания людей с оккупированных Россией территорий.

Источник: сайт Amnesty International

Дословно: "Никто из опрошенных нами людей для получения дополнительных доказательств кроме того, что непосредственно видели исследователи, не находился в российских тюрьмах или "фильтрационных лагерях" или на контролируемых Россией территориях, к которым Amnesty International не имеет доступа.

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Наши исследователи опросили всех свидетелей, чьими свидетельствами мы сами пользовались на подконтрольных Украине территориях. Все свидетельства были предоставлены нам добровольно и в безопасных условиях.

Детали: Amnesty International утверждает, что задокументировала и сообщила о многочисленных нарушениях со стороны российских войск, включая неизбирательные нападения, использование запрещенных кассетных боеприпасов и внесудебные казни.

"Многие задокументированные нарушения являются военными преступлениями, и мы продолжаем призывать привлечь виновных к ответственности. Amnesty International однозначно осуждает вторжение России как акт агрессии и преступление по международному праву", – говорится в сообщении.

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Что предшествовало: Правозащитная организация Amnesty International использовала для подготовки скандального отчета о войне в Украине показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях, что свидетельствует об интервью под очевидным давлением.

Предыстория:

  • 4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные, сдерживающие российское нашествие, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. В то же время на сайте организации нет ни слова о массовом убийстве украинских военнопленных в Еленовке и осуждения действий оккупантов, уничтоживших пленных защитников Украины.
  • В Офисе президента на это заявили, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty International не что иное, как участие в дискредитационной кампании России против Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возмущен заявлением Amnesty International и считает его несправедливым.
  • Президент Владимир Зеленский осудил избирательность Amnesty International и считает, что организация пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.
  • Украинский офис правозащитной организации Amnesty International не участвовал в подготовке и распространении доклада, а глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук ушла с должности после скандального отчета.
  • Центральный офис AI заявил, что сожалеет о "страданиях и гневе", вызванных ее заявлением, но от своих слов не отказывается.

Темы: Amnesty Internationalскандалвойна
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