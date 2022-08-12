Amnesty International не собирала данных в "фильтрационных лагерях" – заявление

Amnesty International опровергает обвинение Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности о том, что для отчета об украинской армии правозащитники взяли показания людей с оккупированных Россией территорий.

Источник: сайт Amnesty International

Дословно: "Никто из опрошенных нами людей для получения дополнительных доказательств кроме того, что непосредственно видели исследователи, не находился в российских тюрьмах или "фильтрационных лагерях" или на контролируемых Россией территориях, к которым Amnesty International не имеет доступа.

Наши исследователи опросили всех свидетелей, чьими свидетельствами мы сами пользовались на подконтрольных Украине территориях. Все свидетельства были предоставлены нам добровольно и в безопасных условиях.

Детали: Amnesty International утверждает, что задокументировала и сообщила о многочисленных нарушениях со стороны российских войск, включая неизбирательные нападения, использование запрещенных кассетных боеприпасов и внесудебные казни.

"Многие задокументированные нарушения являются военными преступлениями, и мы продолжаем призывать привлечь виновных к ответственности. Amnesty International однозначно осуждает вторжение России как акт агрессии и преступление по международному праву", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: Правозащитная организация Amnesty International использовала для подготовки скандального отчета о войне в Украине показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях, что свидетельствует об интервью под очевидным давлением.

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