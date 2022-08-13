Россияне стреляют в сторону ЗАЭС, энергодарцев просят не выходить на улицы – мэр
Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов призвал жителей города не выходить на улицы, поскольку оккупанты начали снова стрелять в сторону Запорожской АЭС.
Источник: Орлов в Telegram, Главное управление разведки Минобороны в Telegram, российское пропагандистское издание "РИА Новости"
Прямая речь Орлова: "Внимание! Будьте осторожны и по возможности ограничьте пребывание на улицах Энергодара!
Поступила информация об очередных провокациях со стороны оккупантов. По свидетельству местных жителей, из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории, снова ведутся обстрелы. Промежуток между вылетом и прилетом составляет 3-5 секунд".
Детали: В то же время ГУР Минобороны сообщает, что россияне обстреливают ЗАЭС из села Водяное. Они уже повредили первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций, а также частично разрушили пожарную часть, отвечающую за безопасность ЗАЭС.
Кроме того, в результате вражеских обстрелов загорелся лес и трава на прилегающих территориях, но тушение пожаров затруднено из-за обстрела пожарной части.
В разведке добавили, что оккупанты на ЗАЭС недавно завезли два автобуса "массовки", которая должна выполнять роль "местных жителей и персонала" во время съемок пропагандистских видео.
Кроме того, в ГУР говорят, что захватчики готовят провокации под украинским флагом.
В частности, к стеле "Энергодар" на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с нанесенной белой краской буквой "Z", при этом на САУ подняли сине-желтый флаг.
Тем временем российские пропагандисты уже поспешили заявить о том, что ЗАЭС якобы обстреливают ВСУ.
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Предыстория:
- 5 августа в Энергоатоме сообщили, что российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Сначала было зафиксировано 3 прилета возле промышленной площадки – враг попал в высоковольтную линию связи.
- Позже россияне ударили по ЗАЭС с РСЗО, попав снарядами вблизи одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.
- 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар и попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.
- США на заседании Совета Безопастности ООН указали, что для безопасности ЗАЭС нужно оттуда вывести российские войска, создать там демилитаризованную зону и обеспечить доступ экспертов МАГАТЭ.
- Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия должна допустить на ЗАЭС миссию под руководством МАГАТЭ, разминировать объекты ЗАЭС и увести военных и вооружения со станции.
- Но постпред России при ООН Василий Небензя не поддержал предложение по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции.