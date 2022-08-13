Россияне стреляют в сторону ЗАЭС, энергодарцев просят не выходить на улицы – мэр

Российская САУ "Пион" с буквой "Z" на боку и с сине-желтым флагом. Фото ГУР МОУ

Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов призвал жителей города не выходить на улицы, поскольку оккупанты начали снова стрелять в сторону Запорожской АЭС.

Источник: Орлов в Telegram, Главное управление разведки Минобороны в Telegram, российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Орлова: "Внимание! Будьте осторожны и по возможности ограничьте пребывание на улицах Энергодара!

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Поступила информация об очередных провокациях со стороны оккупантов. По свидетельству местных жителей, из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории, снова ведутся обстрелы. Промежуток между вылетом и прилетом составляет 3-5 секунд".

Детали: В то же время ГУР Минобороны сообщает, что россияне обстреливают ЗАЭС из села Водяное. Они уже повредили первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций, а также частично разрушили пожарную часть, отвечающую за безопасность ЗАЭС.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов загорелся лес и трава на прилегающих территориях, но тушение пожаров затруднено из-за обстрела пожарной части.

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В разведке добавили, что оккупанты на ЗАЭС недавно завезли два автобуса "массовки", которая должна выполнять роль "местных жителей и персонала" во время съемок пропагандистских видео.

Кроме того, в ГУР говорят, что захватчики готовят провокации под украинским флагом.

В частности, к стеле "Энергодар" на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с нанесенной белой краской буквой "Z", при этом на САУ подняли сине-желтый флаг.

Тем временем российские пропагандисты уже поспешили заявить о том, что ЗАЭС якобы обстреливают ВСУ.

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