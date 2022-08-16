Взрывы в Крыму: на керченском мосту – рекордный трафик
Вторник, 16 августа 2022, 17:34
На крымском мосту в оккупированном Крыму зафиксировали новый рекорд суточного трафика – 15 августа в обе стороны проехало 38 тысяч 297 автомобилей.
Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на российское дорожное агентство "Тамань"
Детали: Сколько машин выехало из Крыма и сколько заехало, не уточняется.
По данным издания, предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года – 37 тысяч 374 транспортных средства.
Предыстория:
- Утром 16 августа в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма раздались взрывы и был виден огонь. Сообщалось о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.
- Оккупанты Крыма начали эвакуацию людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя, по состоянию на 10 утра 16 августа уже выехали около 2 тысяч человек. Представительница президента в АРК Крым Тамила Ташева сообщила, что на выезд из Крыма образовались огромные очереди, поскольку оккупанты бегут с полуострова.
- Позже стало известно, что железная дорога на севере оккупированного Крыма повреждена из-за взрыва на складе российских боеприпасов в селе Майское, и поезда из России не поедут дальше Владиславовки на востоке полуострова.
- Руководитель Офиса президента Андрей Ермак намекнул, что за взрывами в Крыму стоят ВСУ, и добавил, что уничтожение российских складов с оружием будет продолжаться до полной деоккупации украинских территорий.
- По информации The New York Times, к утренним взрывам на складе под Джанкоем в Крыму причастно элитное украинское военное подразделение.
- В обед росСМИ сообщили о новых взрывах в Крыму – на этот раз на военной авиабазе под Симферополем.
- 9 августа на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке также прогремели взрывы.