Взрывы в Крыму: на керченском мосту – рекордный трафик

На крымском мосту в оккупированном Крыму зафиксировали новый рекорд суточного трафика – 15 августа в обе стороны проехало 38 тысяч 297 автомобилей.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на российское дорожное агентство "Тамань"

Детали: Сколько машин выехало из Крыма и сколько заехало, не уточняется.

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По данным издания, предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года – 37 тысяч 374 транспортных средства.

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