Доба після вибухів під Джанкоєм: боєприпаси перестали детонувати
Середа, 17 серпня 2022, 10:08
Розриви боєприпасів на російському складі військового призначення під Джанкоєм на півночі окупованого Криму припинилися.
Джерело: ТАСС із посиланням на "главу адміністрації" Джанкойського району Інну Федоренко
Деталі: "Так, все спокійно", – сказала Федоренко в середу вранці, відповідаючи на запитання, чи припинилися розриви.
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Хоча з початку вибухів минула доба, оцінку збитків окупанти поки не почали.
"Ще штаб не провели (щодо наслідків надзвичайної ситуації – ред.)", – сказала Федоренко.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вранці 16 серпня у Джанкойському районі на півночі Криму сталися вибухи, окупанти підтвердили, що детонують снаряди на майданчику зберігання у селі Майське, також постраждала залізниця в районі Азовського.
- Міноборони РФ заявило, що склад військового призначення в районі Джанкоя постраждав через диверсію, було завдано шкоди декільком цивільним об'єктам, постраждали двоє людей.
- Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що в районі залізничної станції Азовське в окупованому Криму росіяни розвантажували військову техніку та боєприпаси, а в районі аеродрому поблизу Джанкою стояли зенітно-ракетні комплекси РФ.
- Британські розвідники припустили, що після вибухів на аеродромі "Саки" в Новофедорівці та вибухів у Майському під Джанкоєм російське командування буде перейматися погіршенням безпеки в Криму, який функціонує як тил для окупації півдня материкової частини України.
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