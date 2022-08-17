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Доба після вибухів під Джанкоєм: боєприпаси перестали детонувати

Олена РощінаСереда, 17 серпня 2022, 10:08

Розриви боєприпасів на російському складі військового призначення під Джанкоєм на півночі окупованого Криму припинилися.

Джерело: ТАСС із посиланням на "главу адміністрації" Джанкойського району Інну Федоренко

Деталі: "Так, все спокійно", – сказала Федоренко в середу вранці, відповідаючи на запитання, чи припинилися розриви.

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Хоча з початку вибухів минула доба, оцінку збитків окупанти поки не почали.

"Ще штаб не провели (щодо наслідків надзвичайної ситуації – ред.)", – сказала Федоренко.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 16 серпня у Джанкойському районі на півночі Криму сталися вибухи, окупанти підтвердили, що детонують снаряди на майданчику зберігання у селі Майське, також постраждала залізниця в районі Азовського.
  • Міноборони РФ заявило, що склад військового призначення в районі Джанкоя постраждав через диверсію, було завдано шкоди декільком цивільним об'єктам, постраждали двоє людей.
  • Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що в районі залізничної станції Азовське в окупованому Криму росіяни розвантажували військову техніку та боєприпаси, а в районі аеродрому поблизу Джанкою стояли зенітно-ракетні комплекси РФ.
  • Британські розвідники припустили, що після вибухів на аеродромі "Саки" в Новофедорівці та вибухів у Майському під Джанкоєм російське командування буде перейматися погіршенням безпеки в Криму, який функціонує як тил для окупації півдня материкової частини України.

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Теми: Кримвибух
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