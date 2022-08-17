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Сутки после взрывов под Джанкоем: боеприпасы перестали детонировать

Елена РощинаСреда, 17 августа 2022, 10:08

Разрывы боеприпасов на российском складе военного назначения под Джанкоем на севере оккупированного Крыма прекратились.

Источник: ТАСС со ссылкой на "главу администрации" Джанкойского района Инну Федоренко

Детали: "Да, все спокойно", – сказала Федоренко в среду утром, отвечая на вопрос, прекратились ли разрывы.

Хотя с начала взрывов прошли сутки, к оценке ущерба оккупанты пока не приступили. 

"Еще штаб не провели (относительно последствий чрезвычайной ситуации – ред.)", - сказала Федоренко.

Предыстория: 

  • Утром 16 августа в Джанкойском районе на севере Крыма произошли взрывы, оккупанты подтвердили, что детонируют снаряды на площадке хранения в селе Майское, также пострадала железная дорога в районе Азовского
  • Минобороны РФ заявило, что склад военного назначения в районе Джанкоя пострадал из-за диверсии, был нанесен ущерб нескольким гражданским объектам, пострадали два человека.
  • Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что в районе железнодорожной станции Азовское в оккупированном Крыму россияне разгружали военную технику и боеприпасы, а в районе аэродрома вблизи Джанкоя стояли зенитно-ракетные комплексы РФ.
  • Британские разведчики предположили, что после взрывов на аэродроме "Саки" в Новофедоровке и взрывов в Майском под Джанкоем российское командование будет беспокоиться об ухудшении безопасности в Крыму, который функционирует как тыл для оккупации юга материковой части Украины.

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Темы: Крымвзрыв
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