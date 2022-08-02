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Канада розширила санкції проти РФ

"Європейська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 16:40

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі у вівторок оголосила про запровадження додаткових санкцій у зв’язку з незаконним і невиправданим вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Нові санкції стосуються 43 військових посадових осіб та 17 організацій, які "причетні до безглуздого кровопролиття президента Росії Владіміра Путіна, зокрема жахливі події в Бучі".

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"Канада рішуче засуджує вбивства мирних жителів в Україні та використовуватиме всі наявні засоби, щоб забезпечити повне розслідування порушень міжнародного права по всій Україні, зокрема в Бучі", – зазначається в пресрелізі уряду Канади.

Крім того, Канада продовжує працювати зі своїми міжнародними партнерами, щоб координувати дії та вивчати варіанти нових заходів у відповідь на невиправдані дії російського режиму.

"Ми не дозволимо Володимиру Путіну та його помічникам діяти безкарно. Кричущі дії російської військової машини не будуть забуті, і Канада продовжить працювати зі своїми партнерами в міжнародному співтоваристві, щоб притягнути її до відповідальності. Канада підтримує Україну", – наголосила Мелані Жолі.

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Нагадаємо, минулого місяця Канада запровадила персональні санкції проти ще 29 осіб у зв’язку з агресивною війною Росії проти України. Зокрема, у списку - Владімір Гундяєв (Кирил), речниця МЗС РФ Марія Захарова, пропагандистка Ольга Скабєєва.

За даними канадського уряду, з моменту незаконної окупації Криму Росією в 2014 році Канада запровадила санкції проти понад 1600 фізичних та юридичних осіб. Після вторгнення РФ в Україну Оттава запровадила санкції проти понад 1150 додаткових фізичних та юридичних осіб із Росії, Україні та Білорусі.

Теми: КанадаРосіясанкції
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