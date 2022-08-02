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Зеленський попросив у держав НАТО більше важкої зброї для контрнаступу

"Європейська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 16:43

Президент України Володимир Зеленський у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив про необхідність отримати більше важкої зброї від держав Альянсу для відбиття атак РФ і контрнаступу Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України, пише "Європейська правда".

"Президент України окремо поінформував Єнса Столтенберга про ситуацію на полі бою та необхідність швидшого отримання Україною більшої кількості важкої зброї від країн – членів НАТО для успішного відбиття російських атак та переходу до подальшого контрнаступу", - розповіли в Офісі президента.

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Крім того, Зеленський наголосив на важливості одержання від Альянсу в максимально стислі терміни нелетальної військової допомоги в межах комплексного пакета, який був затверджений на Мадридському саміті НАТО. 

Він зробив акцент на важливості забезпечення повного фінансування вказаної допомоги.

Зеленський окремо обговорив стан опрацювання запитів України до НАТО стосовно допомоги для проведення гуманітарного розмінування й висловив сподівання на прискорення постачання необхідного обладнання.

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Зеленський запросив Столтенберга взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи 23 серпня поточного року.  

Столтенберг раніше розповів, що обговорив з Зеленським пріоритети військової підтримки України.

Теми: ЗеленськийНАТОзброявійна
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