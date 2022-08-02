Зеленский попросил у НАТО больше тяжелого оружия для контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о необходимости получить больше тяжелого вооружения от государств Альянса для отражения атак РФ и контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, пишет "Европейская правда".

"Президент Украины отдельно проинформировал Йенса Столтенберга о ситуации на поле боя и необходимости более быстрого получения Украиной большего количества тяжелого оружия от стран-членов НАТО для успешного отражения российских атак и перехода к дальнейшему контрнаступлению", - рассказали в Офисе президента.

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Кроме того, Зеленский отметил важность получения от Альянса в максимально сжатые сроки нелетальной военной помощи в рамках комплексного пакета, утвержденного на Мадридском саммите НАТО.

Он сделал упор на важность обеспечения полного финансирования указанной помощи.

Зеленский отдельно обсудил состояние проработки запросов Украины в НАТО о помощи для проведения гуманитарного разминирования и выразил надежду на ускорение поставок необходимого оборудования.

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Зеленский пригласил Столтенберга принять участие в онлайн-саммите Крымской платформы 23 августа текущего года.

Столтенберг ранее рассказал, что обсудил с Зеленским приоритеты военной поддержки Украины.