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За майже три тижні турбіна "Північного потоку" так і не змогла дістатися Росії

"Європейська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 23:45

Турбіна "Північного потоку", яку Канада погодилася передати Німеччині всупереч власним санкціям, через три тижні так і не дісталася території Росії – вона відмовляється її приймати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Як повідомила компанія Siemens Energy, що займається обслуговуванням турбіни, вона досі перебуває в Німеччині. Компанія анонсувала візит канцлера Німеччини Олафа Шольца в середу.

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Як говорив німецький віцеканцлер, федеральний міністр економіки Роберт Габек, турбіна "Північного потоку" прибула в Німеччину 18 липня й відтоді перебувала там.

Нагадаємо, уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що турбіна для газопроводу "Північний потік-1" застрягла у дорозі в Німеччині через те, що Москва поки не надала необхідні для перевезення в Росію документи – зокрема подробиці того, коли саме її потрібно ввезти і через який митний пункт. 

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У Кремлі заперечили інформацію ЗМІ про те, що Росія сама своїми діями ускладнює повернення цієї турбіни, яку Канада повернула після обслуговування під тиском Німеччини попри санкції. "Газпром" заявив, що отримав документацію щодо турбіни, але у нього "залишаються питання" до документів.

На цьому тлі "Газпром" оголосив про поломку ще однієї турбіни "Північного потоку", через що газогін працює на 20% своєї заявленої потужності, спричинившись до енергетичної кризи в Європі.

Теми: Північний потік-2КанадаНімеччинаРосія
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