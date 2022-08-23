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У Зеленського пояснили, чого досяг Путін ліквідацією Дугіної

Євген КізіловВівторок, 23 серпня 2022, 19:09
Михайло Подоляк, Getty Images

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що, ліквідувавши російську пропагандистку Дар'ю Дугіну, Кремль створив символ і залякав інших пропагандистів.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Чого досяг Кремль ліквідацією Дугіної?

  1. Створив пропагандистський символ.
  2. Популяризував нацистські ідеї Дугіна-старшого.
  3. Залякав інших пропагандистів для додаткової "слухняності".
  4. Тимчасово перемкнув увагу з #RussiaIsATerroristState.

Cui prodest – шукай, кому вигідно".

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Теми: ДугінЗеленськийПутін
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