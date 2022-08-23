У Зеленського пояснили, чого досяг Путін ліквідацією Дугіної
Вівторок, 23 серпня 2022, 19:09
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що, ліквідувавши російську пропагандистку Дар'ю Дугіну, Кремль створив символ і залякав інших пропагандистів.
Джерело: Подоляк у Twitter
Пряма мова: "Чого досяг Кремль ліквідацією Дугіної?
Реклама:
- Створив пропагандистський символ.
- Популяризував нацистські ідеї Дугіна-старшого.
- Залякав інших пропагандистів для додаткової "слухняності".
- Тимчасово перемкнув увагу з #RussiaIsATerroristState.
Cui prodest – шукай, кому вигідно".
Чого досяг Кремль ліквідацією Дугіної?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 23, 2022
1. Створив пропагандистський символ.
2. Популяризував нацистські ідеї Дугіна-старшого.
3. Залякав інших пропагандистів для додаткової "слухняності".
4. Тимчасово перемкнув увагу з #RussiaIsATerroristState.
Cui prodest – шукай, кому вигідно
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- 20 серпня в Підмосков'ї вибухнуло авто з Дар’єю Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російського пропагандистського RT.
- В Офісі президента України заперечили причетність Києва до вбивства Дугіної.
- У Росії заявили, що вбивство Дугіної вчинили українські спецслужби, а вибуховий пристрій активовано дистанційно. ФСБ РФ вигадала, що нібито винна у вибуху українка Наталія Вовк служила в "Азові" – бійці полку це заперечили.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що доньку кремлівського ідеолога Олександра Дугіна вбили російські спецслужби, Україна до цього не причетна.