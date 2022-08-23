У Зеленського пояснили, чого досяг Путін ліквідацією Дугіної

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що, ліквідувавши російську пропагандистку Дар'ю Дугіну, Кремль створив символ і залякав інших пропагандистів.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Чого досяг Кремль ліквідацією Дугіної?

Створив пропагандистський символ. Популяризував нацистські ідеї Дугіна-старшого. Залякав інших пропагандистів для додаткової "слухняності". Тимчасово перемкнув увагу з #RussiaIsATerroristState.

Cui prodest – шукай, кому вигідно".

Чого досяг Кремль ліквідацією Дугіної?

1. Створив пропагандистський символ.

2. Популяризував нацистські ідеї Дугіна-старшого.

3. Залякав інших пропагандистів для додаткової "слухняності".

4. Тимчасово перемкнув увагу з #RussiaIsATerroristState.



Cui prodest – шукай, кому вигідно — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 23, 2022

Що передувало: