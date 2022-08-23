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У Зеленского объяснили, чего достиг Путин ликвидацией Дугиной

Евгений КизиловВторник, 23 августа 2022, 19:09
У Зеленского объяснили, чего достиг Путин ликвидацией Дугиной
Михаил Подоляк, Getty Images

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что, ликвидировав российскую пропагандистку Дарью Дугину, Кремль создал символ и запугал других пропагандистов.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Чего добился Кремль ликвидацией Дугиной?

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  1. Создал пропагандистский символ.
  2. Популяризировал нацистские идеи Дугина-старшего.
  3. Запугал других пропагандистов для дополнительного "послушания".
  4. Временно переключил внимание с #RussiaIsATerroristState.

Cui prodest – ищи, кому выгодно".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль с Дарьей Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российского пропагандистского RT.
  • В Офисе президента Украины отрицают причастность Киева к убийству Дугиной.
  • В России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы, а взрывное устройство активировано дистанционно. ФСБ РФ выдумала, что якобы виновная во взрыве украинка Наталья Вовк служила в "Азове" – бойцы полка это опровергли.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что дочь кремлевского идеолога Александра Дугина Дарью убили российские спецслужбы, Украина к этому не причастна.

Темы: ДугинЗеленскийПутин
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