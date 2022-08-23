У Зеленского объяснили, чего достиг Путин ликвидацией Дугиной
Вторник, 23 августа 2022, 19:09
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что, ликвидировав российскую пропагандистку Дарью Дугину, Кремль создал символ и запугал других пропагандистов.
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь: "Чего добился Кремль ликвидацией Дугиной?
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- Создал пропагандистский символ.
- Популяризировал нацистские идеи Дугина-старшего.
- Запугал других пропагандистов для дополнительного "послушания".
- Временно переключил внимание с #RussiaIsATerroristState.
Cui prodest – ищи, кому выгодно".
Чого досяг Кремль ліквідацією Дугіної?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 23, 2022
1. Створив пропагандистський символ.
2. Популяризував нацистські ідеї Дугіна-старшого.
3. Залякав інших пропагандистів для додаткової «слухняності».
4. Тимчасово перемкнув увагу з #RussiaIsATerroristState.
Cui prodest – шукай, кому вигідно
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль с Дарьей Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российского пропагандистского RT.
- В Офисе президента Украины отрицают причастность Киева к убийству Дугиной.
- В России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы, а взрывное устройство активировано дистанционно. ФСБ РФ выдумала, что якобы виновная во взрыве украинка Наталья Вовк служила в "Азове" – бойцы полка это опровергли.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что дочь кремлевского идеолога Александра Дугина Дарью убили российские спецслужбы, Украина к этому не причастна.