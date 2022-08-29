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Зеленський не розкриває плани, але обіцяє гнати окупантів до кордону

Олена РощінаПонеділок, 29 серпня 2022, 22:54
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські захисники будуть гнати окупантів аж до кордону, але про плани ЗСУ ніхто не розкаже, а російським військовим час тікати чи здаватися в полон. 

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 29 серпня

Пряма мова: "Хтось хоче знати, які в нас плани? Ви не почуєте конкретики від жодної справді відповідальної особи. Бо це війна – і так (відбувається) на війні. 

Але окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалась. Окупанти її добре знають.

Якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати. Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатись до себе додому в Росію – що ж, хай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій".

Деталі: Зеленський попередив, що якщо загарбники не почують його заклику, матимуть справу із українськими захисниками, які "не зупиняться, поки не звільнять усе, що належить Україні".

За словами президента, війна почалася з окупації Криму та Донбасу і повинна закінчитися їх звільненням.

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Теми: Зеленськийвійнаконтрнаступдеокупація
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