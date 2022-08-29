Зеленський не розкриває плани, але обіцяє гнати окупантів до кордону

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські захисники будуть гнати окупантів аж до кордону, але про плани ЗСУ ніхто не розкаже, а російським військовим час тікати чи здаватися в полон.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 29 серпня

Пряма мова: "Хтось хоче знати, які в нас плани? Ви не почуєте конкретики від жодної справді відповідальної особи. Бо це війна – і так (відбувається) на війні.

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Але окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалась. Окупанти її добре знають.

Якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати. Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатись до себе додому в Росію – що ж, хай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій".

Деталі: Зеленський попередив, що якщо загарбники не почують його заклику, матимуть справу із українськими захисниками, які "не зупиняться, поки не звільнять усе, що належить Україні".

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За словами президента, війна почалася з окупації Криму та Донбасу і повинна закінчитися їх звільненням.

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