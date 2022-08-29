Зеленський не розкриває плани, але обіцяє гнати окупантів до кордону
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські захисники будуть гнати окупантів аж до кордону, але про плани ЗСУ ніхто не розкаже, а російським військовим час тікати чи здаватися в полон.
Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 29 серпня
Пряма мова: "Хтось хоче знати, які в нас плани? Ви не почуєте конкретики від жодної справді відповідальної особи. Бо це війна – і так (відбувається) на війні.
Але окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалась. Окупанти її добре знають.
Якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати. Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатись до себе додому в Росію – що ж, хай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій".
Деталі: Зеленський попередив, що якщо загарбники не почують його заклику, матимуть справу із українськими захисниками, які "не зупиняться, поки не звільнять усе, що належить Україні".
За словами президента, війна почалася з окупації Криму та Донбасу і повинна закінчитися їх звільненням.
Передісторія:
- 29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.
- Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив про низку знищених об’єктів загарбників із РФ на території Херсонщини: база на машинозаводі в Бериславі, переправа у Львове й боєприпаси у Гаврилівці Бериславського району тощо.
- У Новій Каховці окупанти оголосили "евакуацію з робочих місць".
- Українська влада також закликала жителів евакуюватися з окупованих територій.
- CNN із посиланням на українське джерело в армії повідомило, що українські війська 29 серпня звільнили з-під окупації чотири села на Херсонщині, але ця інформація поки що не має офіційних підтверджень.