Зеленский не раскрывает планы, но обещает гнать оккупантов до границы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники будут гнать оккупантов аж до границы, но о планах ВСУ никто не расскажет, а российским военным пора бежать или сдаваться в плен.
Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 29 августа
Прямая речь: "Кто хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война – и так (происходит) на войне.
Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их до границі. До нашей границы, линия которой не изменялась. Оккупанты ее хорошо знают.
Если они хотят выжить – российским военным пора бежать. Уезжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию – что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций".
Детали: Зеленский предупредил, что если захватчики не услышат его призыв, будут иметь дело с украинскими защитниками, которые "не остановятся, пока не освободят все, что принадлежит Украине".
По словам президента, война началась с оккупации Крыма и Донбасса и должна закончиться их освобождением.
Предыстория:
- 29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.
- Пресс-секретарь главы Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил о ряде уничтоженных объектов захватчиков из РФ на территории Херсонщины: база на машинозаводе в Бериславе, переправа во Львово и боеприпасы в Гавриловке Бериславского района, т. п.
- В Новой Каховке оккупанты объявили "эвакуацию с рабочих мест".
- Украинские власти также призвали жителей эвакуироваться с оккупированных территорий.
- CNN со ссылкой на украинский источник в армии сообщил, что украинские войска 29 августа освободили из-под оккупации четыре села в Херсонской области, но эта информация пока не имеет официальных подтверждений.