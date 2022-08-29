Зеленский не раскрывает планы, но обещает гнать оккупантов до границы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники будут гнать оккупантов аж до границы, но о планах ВСУ никто не расскажет, а российским военным пора бежать или сдаваться в плен.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 29 августа

Прямая речь: "Кто хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война – и так (происходит) на войне.

Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их до границі. До нашей границы, линия которой не изменялась. Оккупанты ее хорошо знают.

Если они хотят выжить – российским военным пора бежать. Уезжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию – что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций".

Детали: Зеленский предупредил, что если захватчики не услышат его призыв, будут иметь дело с украинскими защитниками, которые "не остановятся, пока не освободят все, что принадлежит Украине".

По словам президента, война началась с оккупации Крыма и Донбасса и должна закончиться их освобождением.

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