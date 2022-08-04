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Окупанти вбили мирних мешканців у Бахмуті, Мар'їнці та Шевченку

Ірина БалачукЧетвер, 4 серпня 2022, 08:14
Окупанти вбили мирних мешканців у Бахмуті, Мар'їнці та Шевченку
Інфографіка з Telegram Кириленка

За добу 3 серпня від рук російських загарбників у Донецькій області загинули 3 мирних мешканців та ще 5 отримали поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 3 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Мар'їнці та Шевченко. Ще 5 людей отримали поранення".

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Деталі: За даними голови ОВА, станом на ранок 4 серпня росіяни убили на Донеччині щонайменше 678 мирних мешканців і поранили щонайменше 1 750.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійнажертви
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