Біля Пісків на Донеччині і Херсонщині точаться бої, Луганщину бомблять і атакують з танків - ОВА

Окупанти продовжують наносити удари по населених пунктах Донеччини, біля Пісків майже всю ніч точилися бої, на стихають бої і на Херсонщині, також над ранок загарбники вдарили по Миколаєву.

Джерело: звіти глав ОВА

Деталі: Запорізька область: вночі були прильоти у обласному центрі і у Запорізькому районі. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

Сумщина: сьогодні зранку — мінометні обстріли Путивльської та Краснопільської громад. Попередньо, без втрат і руйнувань.

За минулу добу росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних Краснопільської, Миропільської та Юнаківської громад області.

Чернігівщина: за минулу добу — 4 обстріли прикордонних територій. Із них 2 — вночі, по територіям біля сіл Новгород-Сіверського району. Без втрат та руйнувань.

Дніпропетровщина: ворог обстріляв з "градів" два райони — Нікопольський та Криворізький. Попередньо, без постраждалих. Один будинок знищений, майже 50 — пошкоджені. На трьох місцевих підприємствах пошкоджені будівлі та транспорт. У місті перебита лінія електропередач. Кілька тисяч нікопольчан без світла.

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У Криворізькому районі ворог ударив з "Ураганів" по двох громадах — Широківській та Карпівській. У Широкому є руйнування житла. Пораненій жінці надано допомогу.

Харківщина: вночі зафіксовано 4 пуски ракет (імовірно ЗРК С-300) з напрямку Бєлгороду по Харкову. Дві ракети влучили в промисловий об’єкт Немишлянського району. Ще дві — попередньо, в Індустріальний район. Дані щодо наслідків з’ясовуються. Постраждалих немає.

По області обстрілювали Чугуївський, Харківський, Ізюмський райони.

У м. Чугуїв були влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. У Харківському районі — кілька влучань на території приватних домоволодінь.

Протягом доби по області госпіталізували 4 цивільних, одна людина загинула.

Луганщина: протягом минулої доби ворогом випущені три ракети, п’ять разів застосована ствольна артилерія, ще п’ять – реактивна.

Атаки ворога підтримувалися мінометними та танковими обстрілами.

В районах вісьмох населених пунктів росіяни бомбардували з повітря.

Продовжується насильницька мобілізація на тимчасово окупованих територіях. За наявною інформацією, лише у Старобільську цього тижня росіяни відправили на фронт близько 80 чоловіків.

Донеччина: зранку — інтенсивні обстріли Мар'їнки і Красногорівки. Обстріл центральної частини Авдіївки.

Бої в районі селища Піски тривали майже всю ніч.

Вночі — ракетний удар та артобстріл опорної школи в селищі Очеретине.

Населені пункти, які потрапили під обстріли за минулу добу: Авдіївка (житловий сектор, кемпінг, адмінбудівля); Бахмут (житловий сектор); Сіверськ (житловий сектор); Часів Яр (поле); Соледар (житловий сектор); житлові сектори в селах Шевченко, Ласточкіне, Бахмутське, Георгіївка.

Область залишається без газу і частково без води й електрики. Триває евакуація населення.

3а добу — 3 загиблих і 5 поранених по області.

Миколаївщина: сьогодні близько 04:00 та після 06:00 у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста.

За попередньою інформацією пошкоджено житлові будинки, внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа. Попередньо, без жертв та постраждалих. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Сьогодні вночі також були обстріли с. Явкине Баштанської громади. Попередньо без жертв. Суттєвих пошкоджень немає.

Херсонщина: ситуація залишається напруженою, протягом доби на території області йшли бойові дії, вибухи було чутно практично у всіх громадах.

У Кочубеївській громаді внаслідок обстрілу росіянами є поранені двоє місцевих жителів. Майже щодня є поранені в інших громадах Бериславського району. Більшість окупованих сіл значно пошкоджені, а звільнені села практично знищені.

Продовжують надходити повідомлення про викрадення людей; окупанти викрали голову Горностаївської громади на Херсонщині Сергія Ляхно, напередодні він відмовився від співпраці з окупантамии.

На своїх пропагандистських ЗМІ окупанти продовжують анонсувати проведення референдуму.