Возле Песков на Донетчине и Херсонщине идут бои, Луганщину бомбят и атакуют с танков - ОВА

Оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Донетчины, возле Песков почти всю ночь шли бои, на стихают бои и на Херсонщине, также к утру захватчики ударили по Николаеву.

Источник: отчеты глав ОВА

Детали:

Запорожская область: ночью были прилеты в областном центре и Запорожском районе. Информация о последствиях уточняется.

Сумщина: сегодня утром минометные обстрелы Путивльской и Краснопольской общин. Предварительно, без потерь и разрушений.

За прошедшие сутки россияне совершили 6 обстрелов пограничных Краснопольской, Миропольской и Юнаковской общин области.

Черниговщина: за минувшие сутки — 4 обстрела приграничных территорий. Из них 2 – ночью, по территориям возле сел Новгород-Северского района. Без потерь и разрушений.

ВИДЕО ДНЯ

Днепропетровщина: враг обстрелял из "градов" два района – Никопольский и Криворожский. Предварительно, без пострадавших. Один дом уничтожен, почти 50 – повреждены. На трех местных предприятиях повреждены здания и транспорт. В городе перебита линия электропередач. Несколько тысяч никопольчан без света.

В Криворожском районе враг ударил из "Ураганов" по ​​двум общинам – Широковской и Карповской. В Широком есть разрушение жилья. Раненой женщине оказана помощь.

Харьковщина: ночью зафиксировано 4 пуска ракет (вероятно, ЗРК С-300) по направлению Белгорода по Харькову. Две ракеты попали в промышленный объект Немышлянского района. Еще две – предварительно, в Индустриальный район. Данные о последствиях выясняются. Пострадавших нет.

По области обстреливали Чугуевский, Харьковский, Изюмский районы.

В г. Чугуеве были попадания в пятиэтажный жилой дом. В Харьковском районе несколько попаданий на территории частных домовладений.

В течение суток по области госпитализировали 4 гражданских, один человек погиб.

Луганщина: за прошедшие сутки врагом выпущены три ракеты, пять раз применена ствольная артиллерия, еще пять – реактивная.

Атаки врага поддерживались минометными и танковыми обстрелами.

В районах восьми населенных пунктов россияне бомбили из воздуха.

Продолжается насильственная мобилизация на временно оккупированных территориях. По имеющейся информации, только в Старобельске на этой неделе россияне отправили на фронт около 80 человек.

Донетчина: с утра — интенсивные обстрелы Марьинки и Красногоровки. Обстрелы центральной части Авдеевки.

Бои в районе поселка Пески продолжались почти всю ночь.

Ночью ракетный удар и артобстрел опорной школы в поселке Очеретино.

Населённые пункты, попавшие под обстрелы за минувшие сутки: Авдеевка (жилой сектор, кемпинг, админздание); Бахмут (жилой сектор); Северск (жилой сектор); Времен Яр (поле); Соледарь (жилой сектор); жилые сектора в селах Шевченко, Ласточкино, Бахмутское, Георгиевка.

Область остается без газа и частично без воды и электричества. Идет эвакуация населения.

3а сутки - 3 погибших и 5 раненых по области.

Николаевщина: сегодня около 04:00 и после 06:00 в Николаеве прогремели мощные взрывы. Под обстрелы попали два района города.

По предварительной информации повреждены жилые дома, в результате попадания боеприпасов и их обломков возник пожар. Предварительно, без жертв и пострадавших. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется.

Сегодня ночью также были обстрелы с. Явкино Баштанской общины. Предварительно без жертв. Существенных повреждений нет.

Херсонщина: ситуация остается напряженной, в течение суток на территории области шли боевые действия, взрывы были слышны практически во всех общинах.

В Кочубеевской общине в результате обстрела россиянами ранены двое местных жителей. Почти каждый день раненые в других общинах Бериславского района. Большинство оккупированных сел значительно повреждены, а освобожденные деревни практически уничтожены.

Продолжают поступать сообщения о попохищениях людей; оккупанты похитили председателя Горностаевской общины на Херсонщине Сергея Ляхно, накануне он отказался от сотрудничества с оккупантами.

На своих пропагандистских СМИ оккупанты продолжают анонсировать проведение референдума.