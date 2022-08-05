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Росія хоче, щоб Ердоган став посередником у переговорах з Україною – Bloomberg

"Європейська правда"П'ятниця, 5 серпня 2022, 17:53

Москва розглядає президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який у п’ятницю зустрічається з російським візаві Владіміром Путіним, як потенційного посередника в мирних переговорах із Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

За даними двох джерел агенції, наближених до Кремля, Туреччина давно наполягала на ролі посередника в мирному врегулюванні в Україні, але Росія досі прохолодно ставилася до цієї ідеї. Ситуацію може змінити укладання так званої зернової угоди, за яку Путін у п’ятницю особисто подякував Ердогану.

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Тим не менш, Росія поки не пом’якшує свої умови щодо будь-якого припинення бойових дій, і мирні переговори з Україною, що зайшли в глухий кут, навряд чи відновляться, якщо не відбудеться серйозних змін у військовому балансі на користь Путіна, додають джерела Bloomberg.

Як і інші члени НАТО, Туреччина виступає проти російського вторгнення в Україну і надавала їй зброю. Водночас Анкара утрималася від приєднання до санкцій США та Європи щодо Росії через війну.

Джерело Bloomberg серед турецької влади пояснює це тим, що приєднання до санкцій проти РФ завдасть шкоди економічним і політичним інтересам Анкари – збитки оцінююється в розмірі 35 мільярдів доларів.

Для Туреччини це є ключовим фактором, щоб узяти участь у мирному врегулюванні війни. Крім того, роль посередника підвищить міжнародний авторитет Ердогана – на тлі майже 80-відсоткової інфляції він готується до президентських виборів у 2023 році.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Анкара сподівається, що угода про розблокування експорту українського зерна через Чорне море наблизить домовленості щодо завершення війни в Україні.

Читайте також: Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.

Теми: ЕрдоганРосіяУкраїнавійна
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