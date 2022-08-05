Росія хоче, щоб Ердоган став посередником у переговорах з Україною – Bloomberg
Москва розглядає президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який у п’ятницю зустрічається з російським візаві Владіміром Путіним, як потенційного посередника в мирних переговорах із Україною.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
За даними двох джерел агенції, наближених до Кремля, Туреччина давно наполягала на ролі посередника в мирному врегулюванні в Україні, але Росія досі прохолодно ставилася до цієї ідеї. Ситуацію може змінити укладання так званої зернової угоди, за яку Путін у п’ятницю особисто подякував Ердогану.
Тим не менш, Росія поки не пом’якшує свої умови щодо будь-якого припинення бойових дій, і мирні переговори з Україною, що зайшли в глухий кут, навряд чи відновляться, якщо не відбудеться серйозних змін у військовому балансі на користь Путіна, додають джерела Bloomberg.
Як і інші члени НАТО, Туреччина виступає проти російського вторгнення в Україну і надавала їй зброю. Водночас Анкара утрималася від приєднання до санкцій США та Європи щодо Росії через війну.
Для Туреччини це є ключовим фактором, щоб узяти участь у мирному врегулюванні війни. Крім того, роль посередника підвищить міжнародний авторитет Ердогана – на тлі майже 80-відсоткової інфляції він готується до президентських виборів у 2023 році.
Як повідомлялося, Анкара сподівається, що угода про розблокування експорту українського зерна через Чорне море наблизить домовленості щодо завершення війни в Україні.
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