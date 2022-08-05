Россия хочет, чтобы Эрдоган стал посредником в переговорах с Украиной – Bloomberg

Москва рассматривает президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, который в пятницу встречается с российским визави Владимиром Путиным, как потенциального посредника в мирных переговорах с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По данным двух источников агентства, приближенных к Кремлю, Турция давно настаивала на роли посредника в мирном урегулировании в Украине, но Россия все еще прохладно относилась к этой идее. Ситуацию может изменить заключение так называемого зернового соглашения, за которое Путин в пятницу лично поблагодарил Эрдогана.

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Тем не менее, Россия пока не смягчает свои условия по любому прекращению боевых действий, и зашедшие в тупик мирные переговоры с Украиной вряд ли возобновятся, если не произойдет серьезных изменений в военном балансе в пользу Путина, добавляют источники Bloomberg.

Как и другие члены НАТО, Турция выступает против российского вторжения в Украину и предоставляла ей оружие. В то же время Анкара воздержалась от присоединения к санкциям США и Европы в отношении России из-за войны.

Источник Bloomberg среди турецких властей объясняет это тем, что присоединение к санкциям против РФ нанесет ущерб экономическим и политическим интересам Анкары – ущерб оценивается в размере 35 миллиардов долларов.

Для Турции это ключевой фактор, чтобы принять участие в мирном урегулировании войны. Кроме того, роль посредника повысит международный авторитет Эрдогана – на фоне почти 80% инфляции он готовится к президентским выборам в 2023 году.

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Как сообщалось, Анкара надеется, что соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна через Черное море приблизит договоренности по завершению войны в Украине.

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