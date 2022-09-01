Розвідував прикордонні укріплення на Сумщині від початку війни - затримано агента РФ

Контррозвідники Служби безпеки України знешкодили ще одного ворожого агента, який здійснював системну розвідку прикордонної території та укріплень Сумщини.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, прокуратура Сумської області

Деталі: За даними слідства, 44-річний мешканець Шосткинського району розвідував прикордонні укріплення на Сумщині та збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України.

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Отриману інформацію агресор використовував для планування диверсій і прицільних обстрілів прикордоння, зазначають в СБУ.

Контррозвідники встановили, що українського підприємця завербував представник спецслужби РФ, коли він їздив до Росії з комерційною метою.

Зловмисник погодився співпрацювати з ворогом через свої проросійські переконання, вказують у спецслужбі.

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Після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну за завданням куратора агент приступив до систематичного інформування ворога.

Під час збору розвідданих він фотографував військові об’єкти та місця розташування українських Сил оборони. Файли передавав куратору із прив’язкою до місцевості, використовуючи для цього спеціально створені канали електронного зв'язку.

За наявною інформацією, у подальшому його планували залучити до проведення диверсій.

Затриманому оголошено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.