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Разведывал пограничные укрепления на Сумщине с начала войны - задержан агент РФ

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 сентября 2022, 12:57
фото СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины обезвредили еще одного вражеского агента, осуществлявшего системную разведку пограничной территории и укреплений Сумщины.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, прокуратура Сумской области

Детали: По данным следствия, 44-летний житель Шосткинского района разведывал пограничные укрепления в Сумской области и собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины.

Полученную информацию агрессор использовал для планирования диверсий и прицельных обстрелов приграничья, отмечают в СБУ.

Контрразведчики установили, что украинского предпринимателя завербовал представитель спецслужбы РФ, когда он ездил в Россию в коммерческих целях.

Злоумышленник согласился сотрудничать с врагом из-за своих пророссийских убеждений, указывают в спецслужбе

После широкомасштабного вторжения РФ в Украину по заданию куратора агент приступил к систематическому информированию врага.

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Во время сбора разведданных он фотографировал военные объекты и месторасположения украинских сил обороны. Файлы передавал куратору с привязкой к местности, используя специально созданные каналы электронной связи.

По имеющейся у СБУ информации, в дальнейшем его планировали привлечь к проведению диверсий.

Задержанному объявлено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Темы: Сумская областьвойнаСБУ
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