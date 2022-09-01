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Директора порту "Південний" підозрюють у нарахуванні собі зайвих 1,5 мільйонів гривень зарплати

"Українська правда"Четвер, 1 вересня 2022, 18:37
Фото: САП

Директора державного порту "Південний" та двох його заступників підозрюють у незаконному привласненні майна, а саме зайвого нарахування зарплати.

Джерело: повідомлення САП

Дослівно: "У ході досудового слідства встановлено, що у квітні - серпні 2020 року виконувач обов’язків директора державного підприємтсва за попередньою змовою з групою осіб, а саме з головним бухгалтером та заступником директора з правових та майнових питань, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, забезпечив зайве нарахування собі заробітної плати".

Деталі: У САП вказують, що не зважаючи на вимогу Кабміну обмежити місячний розмір заробітної плати керівників, членів виконавчих органів, а також винагороди членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки сумою у 47 230 гривень, посадовці за вказаний період незаконно забезпечили нарахування виконувачу обов‘язків директора 1 821 473,2 гривень виплат.

Як наслідок, він протиправно отримав майже 1,5 мільйонів гривень. Згідно з інформацією на сайті порту директором є Олександр Олійник. Справа відкрита за ч. 5 ст. 191 КК України.

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Теми: Українапортизарплати
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