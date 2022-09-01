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Директора порта "Южный" подозревают в начислении себе лишних 1,5 миллиона гривен зарплаты

"Украинская правда"Четверг, 1 сентября 2022, 18:37

Директор Государственного порта "Южный" и двое его заместителей подозреваются в незаконном присвоении имущества, а именно лишнем начислении зарплаты.

Источник: сообщение САП

Дословно: "В ходе досудебного следствия установлено, что в апреле - августе 2020 года исполняющий обязанности директора государственного предприятия по предварительному сговору с группой лиц, а именно с главным бухгалтером и заместителем директора по правовым и имущественным вопросам, умышленно, по корыстным мотивам, с целью незаконного личного обогащения, обеспечил излишнее начисление заработной платы".

Детали: В САП указывают, что, несмотря на требование Кабмина ограничить месячный размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов, а также вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики суммой в 47 230 гривен, должностные лица за указанный период незаконно обеспечили начисление исполнителю обязанностей директора 1 821 473,2 гривен выплат.

В результате он противоправно получил почти 1,5 миллиона гривен. Согласно информации на сайте порта, директором является Александр Олейник. Дело открыто по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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Темы: Украинапортызарплаты
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