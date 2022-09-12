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Данілов відповів Медвєдєву: радить думати про саддамівський бункер

Альона Мазуренко Понеділок, 12 вересня 2022, 17:05
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ ФОТО: ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на провокативні заяви заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який попри невдачі російського війська на полі бою торочить про "капітуляцію" України. 

Джерело: Данілов в Twitter

Пряма мова: "Блогеру-початківцю Дмитру Медвєдєву потрібно бути подумки не з Україною, а з державою типу Північної Кореї і саддамівським бункером, де він буде ховатися, і вже нарешті перестати писати "росія" з великої літери й звикати до того що "і це вони ще не відступали".

Що було раніше: 10 вересня президент України Володимир Зеленський наголосив, що наразі жодні переговори з РФ щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій. 

Медведєв заявив, що Росія все ще вимагає "тотальної капітуляції України на своїх умовах", коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про неможливість переговорів з РФ до завершення війни.

Нагадаємо: 

  • Збройні сили України проводять успішний контрнаступ на окуповані Росією території України. 
  • Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що контрнаступ у Харківській області проходить "набагато краще, ніж очікувалося". 
  • Зокрема, Зеленський розповів, що у Харківській області захисники України взяли під контроль понад 30 населених пунктів.
  • Після звільнення Збройними силами України населених пунктів Харківщини, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не відмовляється від переговорів з Україною.

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Теми: ДаніловРосіяМедведєв
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