Данилов ответил Медведеву: советует думать о саддомовском бункере

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на провокативные заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который, несмотря на неудачи российской армии на поле боя, говорит о "капитуляции" Украины.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "Начинающему блоггеру Дмитрию Медведеву нужно быть мысленно не с Украиной, а с государством типа Северной Кореи и саддамовским бункером, где он будет прятаться, и уже наконец перестать писать "россия" с заглавной буквы и привыкать к тому что "и это они еще не отступали".

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Что было раньше: 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что пока никакие переговоры с РФ до завершения войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никакие адекватные позиции.

Напомним:

Вооруженные силы Украины проводят успешное контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление в Харьковской области прошло "намного лучше, чем ожидалось".

В частности, Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населённых пунктов.

После освобождения Вооруженными силами Украины населенных пунктов Харьковщины, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной.