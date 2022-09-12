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Данилов ответил Медведеву: советует думать о саддомовском бункере

Алена МазуренкоПонедельник, 12 сентября 2022, 17:05
Данилов ответил Медведеву: советует думать о саддомовском бункере
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОТО: ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на провокативные заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который, несмотря на неудачи российской армии на поле боя, говорит о "капитуляции" Украины.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "Начинающему блоггеру Дмитрию Медведеву нужно быть мысленно не с Украиной, а с государством типа Северной Кореи и саддамовским бункером, где он будет прятаться, и уже наконец перестать писать "россия" с заглавной буквы и привыкать к тому что "и это они еще не отступали".

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Что было раньше: 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что пока никакие переговоры с РФ до завершения войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никакие адекватные позиции.

Напомним:

  • Вооруженные силы Украины проводят успешное контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление в Харьковской области прошло "намного лучше, чем ожидалось".
  • В частности, Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населённых пунктов.
  • После освобождения Вооруженными силами Украины населенных пунктов Харьковщины, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной.

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Темы: ДаниловРосcияМедведев
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