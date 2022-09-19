СБУ запевняє, що Медведчук – під замком

Служба безпеки України запевняє, що підозрюваний у державній зраді кум Путіна Віктор Медведчук перебуває під вартою.

Джерело: відповідь СБУ на запит "Української правди"

Дослівно: "На ваш запит щодо місця перебування Медведчука В.В. повідомляємо, що зазначена особа перебуває під вартою".

Деталі: Після оголошення підозри в держзраді колишньому керівнику Харківського управління СБУ Роману Дудіну у Facebook-блозі з його іменем з’явилася низка дописів про "фабрикування справи", критичні дописи щодо чинної влади та натяки на те, що фігурант гучної кримінальної справи Віктор Медведчук може бути вже в Росії.

УП поцікавилася в СБУ, чи не став Медведчук фігурантом якогось обміну з Російською Федерацією, чи перебуває він в Україні.

В спецслужбі ж зазначили, що 14 вересня слідчий суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив клопотання генерального прокурора та продовжив термін утримання під вартою народного депутата України Медведчука Віктора Володимировича на 60 днів до 14 листопада 2022 року.

Питання, чи розглядається варіант якогось обміну з РФ у майбутньому, залишилося без відповіді.

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