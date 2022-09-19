Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ запевняє, що Медведчук – під замком

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 вересня 2022, 18:09
Віктор Медведчук, фото СБУ

Служба безпеки України запевняє, що підозрюваний у державній зраді кум Путіна Віктор Медведчук перебуває під вартою.

Джерело: відповідь СБУ на запит "Української правди"

Дослівно: "На ваш запит щодо місця перебування Медведчука В.В. повідомляємо, що зазначена особа перебуває під вартою".

Деталі: Після оголошення підозри в держзраді колишньому керівнику Харківського управління СБУ Роману Дудіну у Facebook-блозі з його іменем з’явилася низка дописів про "фабрикування справи", критичні дописи щодо чинної влади та натяки на те, що фігурант гучної кримінальної справи Віктор Медведчук може бути вже в Росії.

УП поцікавилася в СБУ, чи не став Медведчук фігурантом якогось обміну з Російською Федерацією, чи перебуває він в Україні.

В спецслужбі ж зазначили, що 14 вересня слідчий суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив клопотання генерального прокурора та продовжив термін утримання під вартою народного депутата України Медведчука Віктора Володимировича на 60 днів до 14 листопада 2022 року.

Питання, чи розглядається варіант якогось обміну з РФ у майбутньому, залишилося без відповіді.

ВІДЕО ДНЯ
 

Передісторія:

  • З травня 2021 року Медведчук перебував під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів. Згодом у жовтні додалась ще одна підозра – у держзраді та сприянні діяльності терористичній організації. За 5 днів до російського наступу дружина Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі. Згодом опублікувала відео з Москви.
  • За кілька діб до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, поблизу маєтку Медведчука в Києві помітили активний рух мінівенів та автівок, що вивозили особисті речі кума Путіна. 27 лютого правоохоронці підтвердили журналістам, що Медведчук утік з-під домашнього арешту.
  • Розшуком депутата-втікача займалися спецпризначенці Служби безпеки спільно з прокурорами.
  • 12 квітня СБУ затримала Медведчука.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: МедведчукСБУдержзрада
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Контрнаступ ЗСУ викликає паніку у ворога – ISW

ЗСУ потопили російську баржу з військовими і озброєнням – ОК "Південь"

На Харківщині тривають "зачистки", знаходять тіла з відрізаними геніталіями – Єнін

Група німецьких депутатів планує візит до Росії та "на схід України"

Українська IT-армія зламала сайт групи Вагнера: "Персональні дані найманців у нас"

фотоШмигаль та Зеленська зустрілися з королем Чарльзом

Усі новини...
Медведчук
"Плівки Медведчука": Суд закрив справу, в якій Порошенко звинувачував Зеленського у бездіяльності
"Громадські діячі" готували переворот у координації з рухом Медведчука і Сурковим – СБУ
Земельні афери Медведчука: суд арештував 3 ділянки Марченко
Останні новини
09:05
Окупанти вночі вдарили по Бахмуту, зруйнували багатоповерхівку – ОВА
08:43
Німеччина заповнила газові сховища більш ніж на 90%
08:40
Росіяни комплектують 4 батальйони для війни в Україні викладачами – Генштаб
08:14
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині, накрили "Градами" три громади – ОВА
07:43
Загарбники "мобілізують" 500 працівників єнакіївського заводу – штаб
07:16
За добу ЗСУ відбили ворожі атаки в районах чотирьох населених пунктів – зведення
06:55
Контрнаступ ЗСУ викликає паніку у ворога – ISW
06:07
Чорне море: Росія збільшила корабельне угруповання до 10 одиниць
05:17
фотоСтало відоме ім’я закатованого в Ізюмі бійця із синьо-жовтими браслетами на руці
04:31
Ердоган: Україна і Росія домовилися про обмін 200 військовополонених
Усі новини...