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СБУ уверяет, что Медведчук – под замком

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 сентября 2022, 18:09
СБУ уверяет, что Медведчук – под замком
Виктор Медведчук, фото СБУ

Служба безопасности Украины уверяет, что подозреваемый в государственной измене кум Путина Виктор Медведчук находится под стражей.

Источник: ответ СБУ на запрос "Украинской правды"

Дословно: "На ваш запрос о месте пребывания Медведчука В.В. сообщаем, что указанное лицо находится под стражей".

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Детали: После объявления подозрения в госизмене бывшему руководителю Харьковского управления СБУ Роману Дудину в Facebook-блоге с его именем появился ряд сообщений о "фабрикации дела", критические сообщения о действующей власти и намеки на то, что фигурант громкого уголовного дела Виктор Медведчук может быть уже в России.

УП поинтересовалась в СБУ, не стал ли Медведчук фигурантом какого-то обмена с Российской Федерацией, находится ли он в Украине.

В спецслужбе же отметили, что 14 сентября следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей народного депутата Украины Медведчука Виктора Владимировича на 60 дней до 14 ноября 2022 года.

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Вопрос, рассматривается ли вариант какого-то обмена с РФ в будущем, остался без ответа.

 

Предыстория:

  • С мая 2021 Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Впоследствии в октябре добавилось еще одно подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. За 5 дней до российского наступления жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь. Затем опубликовала видео из Москвы.
  • За несколько суток до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, возле дома Медведчука в Киеве заметили активное движение минивэнов и автомобилей, вывозивших личные вещи кума Путина. 27 февраля правоохранители подтвердили журналистам, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
  • Розыском беглого депутата занималась Служба безопасности Украины совместно с прокурорами.
  • 12 апреля СБУ задержала Медведчука.

Темы: МедведчукСБУгосизмена
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