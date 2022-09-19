СБУ уверяет, что Медведчук – под замком

Служба безопасности Украины уверяет, что подозреваемый в государственной измене кум Путина Виктор Медведчук находится под стражей.

Источник: ответ СБУ на запрос "Украинской правды"

Дословно: "На ваш запрос о месте пребывания Медведчука В.В. сообщаем, что указанное лицо находится под стражей".

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Детали: После объявления подозрения в госизмене бывшему руководителю Харьковского управления СБУ Роману Дудину в Facebook-блоге с его именем появился ряд сообщений о "фабрикации дела", критические сообщения о действующей власти и намеки на то, что фигурант громкого уголовного дела Виктор Медведчук может быть уже в России.

УП поинтересовалась в СБУ, не стал ли Медведчук фигурантом какого-то обмена с Российской Федерацией, находится ли он в Украине.

В спецслужбе же отметили, что 14 сентября следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей народного депутата Украины Медведчука Виктора Владимировича на 60 дней до 14 ноября 2022 года.

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Вопрос, рассматривается ли вариант какого-то обмена с РФ в будущем, остался без ответа.

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