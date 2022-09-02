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Данілов: Україна ні з ким не має узгоджувати звільнення своїх територій

Анастасія КалатурП'ятниця, 2 вересня 2022, 04:20
Данілов: Україна ні з ким не має узгоджувати звільнення своїх територій
ФОТО: youtube

Україна ні з якою державою не має погоджувати звільнення своїх власних територій.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов у відповідь на запитання Наталі Мосейчук, чи узгоджене визволення окупованого Росією Криму з Лондоном, Вашингтоном, Берліном або Варшавою

Пряма мова: "Ми не маємо узгоджувати звільнення наших територій. Якщо мова йшла про незастосування на певних етапах знаряддя, яке ми отримали від Сполучених Штатів, по об’єктах на території Російської Федерації – це трошечки інша справа".

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Нагадаємо: Раніше на цьому наголосив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, Україна зобов'язалася не використовувати західну зброю на території Росії, але обмежень щодо ударів по військових об'єктах РФ в окупованому Криму партнери не накладали.

Теми: ДаніловвійнаРосія
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