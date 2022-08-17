В України немає обмежень щодо ударів по ворогу в Криму – міністр оборони 

Україна зобов'язалася не використовувати західну зброю на території Росії, але обмежень щодо ударів по військових об'єктах РФ в окупованому Криму партнери не накладали.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю "Голосу Америки"

Деталі: Журналіст запитав міністра оборони, чи має Україна озброєння, яке може вразити об'єкти в окупованому Криму, і чи є домовленості зі США щодо легітимності таких ударів в Криму.

Пряма мова Резнікова: "У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами і партнерами, по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де знаходиться ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень нема.

Стосовно зброї: будь-яка зброя має відповідну відстань ураження. Тому залежно від того, з якої точки, з якої локації наноситься чи планує наноситися ураження, означає, чи можна досягти тої чи іншої мети".

Деталі: Резніков нагадав, що про крейсер "Москва" багато хто теж не вірив у можливість його підбити – але флагман Чорноморського флоту РФ уже потоплено.

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