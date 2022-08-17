В України немає обмежень щодо ударів по ворогу в Криму – міністр оборони
Україна зобов'язалася не використовувати західну зброю на території Росії, але обмежень щодо ударів по військових об'єктах РФ в окупованому Криму партнери не накладали.
Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю "Голосу Америки"
Деталі: Журналіст запитав міністра оборони, чи має Україна озброєння, яке може вразити об'єкти в окупованому Криму, і чи є домовленості зі США щодо легітимності таких ударів в Криму.
Пряма мова Резнікова: "У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами і партнерами, по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де знаходиться ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень нема.
Стосовно зброї: будь-яка зброя має відповідну відстань ураження. Тому залежно від того, з якої точки, з якої локації наноситься чи планує наноситися ураження, означає, чи можна досягти тої чи іншої мети".
Деталі: Резніков нагадав, що про крейсер "Москва" багато хто теж не вірив у можливість його підбити – але флагман Чорноморського флоту РФ уже потоплено.
Передісторія:
- 13 квітня Україна завдала удару ракетами "Нептун" по російському крейсеру "Москва" в Чорному морі. 14 квітня Міноборони РФ підтвердило вибух на крейсері. "Москва" затонула під час буксирування до Севастополя.
- 9 серпня на військовому аеродромі "Саки" у Новофедорівці (Крим) сталися вибухи, там Росія втратила орієнтовно 9 літаків. Окупанти говорили про порушення правил пожежної безпеки.
- 16 серпня у районі села Майське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами, також вибухами було пошкоджено залізницю між між станціями Азовське та Роз'їзд. У Міноборони РФ заявили про диверсію.
- Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що в районі залізничної станції Азовське в окупованому Криму росіяни розвантажували військову техніку та боєприпаси, а в районі аеродрому поблизу Джанкою стояли зенітно-ракетні комплекси РФ.
- Британські розвідники припустили, що після вибухів на аеродромі "Саки" в Новофедорівці та вибухів у Майському під Джанкоєм російське командування буде перейматися погіршенням безпеки в Криму, який функціонує як тил для окупації півдня материкової частини України.
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