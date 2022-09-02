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Данилов: Украина ни с кем не должна согласовывать освобождение своих территорий

Анастасия КалатурПятница, 2 сентября 2022, 04:20
Данилов: Украина ни с кем не должна согласовывать освобождение своих территорий
ФОТО: youtube

Украина ни с каким государством не должна согласовывать освобождение своих собственных территорий.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ на вопрос Наталии Мосейчук, согласовано ли освобождение оккупированного РФ Крыма с Лондоном, Вашингтоном, Берлином или Варшавой

Прямая речь: "Мы не должны согласовывать освобождение наших территорий. Если речь шла о неприменении на определенных этапах орудия, которое мы получили от Соединенных Штатов, по объектам на территории Российской Федерации – это немножечко другое дело".

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Напомним: Ранее это подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, Украина обязалась не использовать западное оружие на территории России, но ограничений по ударам по военным объектам РФ в оккупированном Крыму партнеры не налагали.

Темы: ДаниловвойнаРосcия
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