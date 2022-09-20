Нардепу Трухіну обрали запобіжний захід

20 вересня слідчий суддя #ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Трухіну, який за "150 тисяч" намагався підкупити патрульних поліцейських.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: Суд частково задовольнив клопотання та застосував до Трухіна запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49,620 тисяч гривень.

Крім того, суд наклав процесуальні обов’язки: прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи; утримуватись від спілкування з МВС, керівниками Національної поліції, Департаменту патрульної поліції тощо.

Строк дії обов’язків – до 20 листопада включно.

Довідково: У разі невиконання покладених на Трухіна обов'язків застава майже 50 тисяч гривень перейде до державного бюджету.

Нагадаємо: На початку вересня Трухіну вручили підозру і на час розслідування він залишає фракцію "Слуга народу" у Верховній Раді.

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Наприкінці серпня суд призначив 850 гривень штрафу чоловіку, який їхав в авто з Трухіним і взяв на себе провину за ДТП з потерпілими.

1 лютого "Українська правда" оприлюднила розслідування з ДТП за участі Трухіна.

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