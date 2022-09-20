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Нардепу Трухину избрали меру пресечения

Роман ПетренкоВторник, 20 сентября 2022, 15:20
скриншот расследования уп

20 сентября следственный судья #ВАКС избрал меру пресечения народному депутату Александру Трухину, который за "150 тысяч" пытался подкупить патрульных полицейских.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к Трухину меру пресечения в виде залога в размере 49,620 тысячи гривен.

Кроме того, суд наложил процессуальные обязанности: прибывать к детективу, прокурору и суду по каждому требованию; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы; воздерживаться от общения с МВД, руководителями Национальной полиции, Департамента патрульной полиции и тому подобное.

Срок действия обязанностей - до 20 ноября включительно.

Справка: В случае невыполнения возложенных на Трухина обязанностей залог почти 50 тысяч гривен перейдет в государственный бюджет.

Напомним: В начале сентября Трухину вручили подозрение и на время расследования он покидает фракцию "Слуга народа" в Верховной Раде.

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В конце августа суд назначил 850 гривен штрафа мужчине, который ехал в автомобиле с Трухиным и взял на себя вину за ДТП с потерпевшими.

1 февраля "Украинская правда" обнародовала расследование с ДТП с участием Трухина.

Знать больше: "Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

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Темы: ТрухинвзяткаВерховная Радасуд
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