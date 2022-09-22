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В Москве начали призывать айтишников без опыта службы в армии

Елена РощинаЧетверг, 22 сентября 2022, 17:17
Виктор Бугреев, скриншот

В столице Российской Федерации, Москве, повестку в военкомат получил IT-специалист Виктор Бугреев, хотя он никогда не служил в армии.

Источник: телеканал "Дождь" со ссылкой на Telegram "Осторожно, Москва", который разместил видеокомментарий Бугреева

Детали: У военкомата Савеловского района 22 сентября собрались первые "мобилизованные". Их хотят сразу отправить в Подмосковье проходить подготовку.

Житель Москвы Виктор Бугреев рассказал, что повестка в военкомат пришла ему 21 сентября – в тот же день, когда президент РФ Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации".

Бугреев является кандидатом экономических наук и работает в "Сбербанке" IT-специалистом, военного опыта не имеет. В военкомате сказали, что его "группа В" в военное время подлежит призыву. 

"Я никогда не служил, не проходил воинскую службу, не имею военной специальности, не имею военной кафедры. Поеду, что делать. Или уголовное дело… Сегодня пришел, сегодня и отправляют", – сказал Бугреев.

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По словам мужчины, его отправят в "тероборону" в Наро-Фоминск (Московская область РФ).

Виктору Бугрееву 32 года, он имеет жену, бездетен.

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Темы: Росcиямобилизациявойна
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