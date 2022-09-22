В Москве начали призывать айтишников без опыта службы в армии
В столице Российской Федерации, Москве, повестку в военкомат получил IT-специалист Виктор Бугреев, хотя он никогда не служил в армии.
Источник: телеканал "Дождь" со ссылкой на Telegram "Осторожно, Москва", который разместил видеокомментарий Бугреева
Детали: У военкомата Савеловского района 22 сентября собрались первые "мобилизованные". Их хотят сразу отправить в Подмосковье проходить подготовку.
Житель Москвы Виктор Бугреев рассказал, что повестка в военкомат пришла ему 21 сентября – в тот же день, когда президент РФ Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации".
Бугреев является кандидатом экономических наук и работает в "Сбербанке" IT-специалистом, военного опыта не имеет. В военкомате сказали, что его "группа В" в военное время подлежит призыву.
"Я никогда не служил, не проходил воинскую службу, не имею военной специальности, не имею военной кафедры. Поеду, что делать. Или уголовное дело… Сегодня пришел, сегодня и отправляют", – сказал Бугреев.
По словам мужчины, его отправят в "тероборону" в Наро-Фоминск (Московская область РФ).
Виктору Бугрееву 32 года, он имеет жену, бездетен.
Предыстория:
- 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призову должны подлежать только граждане, находящиеся в запасе. Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что на службу призовут 300 тысяч военнослужащих резерва.
- В России начались акции протеста против мобилизации, недовольных задерживали. В Москве и Воронеже задержанным начали выдавать повестки в военкоматы.
- Также возник ажиотаж на авиабилеты на вылет из России и очереди на ее границах, в частности с Финляндией.
- В Финляндии выступили за закрытие границ для россиян после решения о мобилизации.
- Британская разведка спрогнозировала, что ограниченная мобилизация будет крайне непопулярна в России.
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