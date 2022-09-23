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ISW: Кремль навмисно провів обмін полоненими в день оголошення мобілізації

Анастасія КалатурП'ятниця, 23 вересня 2022, 05:01
ФОТО: GETTY

Кремль спробував применшити значення обміну полоненими з Україною, провівши обмін в той самий день, коли була оголошена "часткова мобілізація".

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: ISW пише, що обмін "глибоко непопулярний серед російських націоналістів і мілблогерів".

Аналітики зазначають, що Кремль відкрито не дотримується обіцяних умов часткової мобілізації. Кремлівські квоти, ймовірно, змусять місцеву владу мобілізувати чоловіків незалежно від їхнього військового статусу і, ймовірно, стимулюватимуть непропорційно високу мобілізацію етнічно неросійських та іммігрантських громад.

Оголошення часткової мобілізації та кричуще нехтування навіть параметрами мобілізації, які диктує уряд, може відштовхнути зацікавлені прошарки російської громадськості, які раніше терпиміше ставилися до вторгнення Росії в Україну, яке менше зачіпало їхні особисті інтереси.

Передісторія:

  • Вранці 21 вересня президент Росії президент РФ Володимир Путін заявив про часткову мобілізацію росіян. Призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні.  Міністр оборони Сергій Шойгу сказав, що на службу призвуть 300 тисяч військовослужбовців резерву. У Росії почалися акції протесту проти мобілізації, невдоволених затримували. У Москві та Воронежі затриманим почали видавати повістки до військкоматів.
  • Увечері 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі".  Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити. 5-ро командирів "Азов" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки президента Туреччини. Росії повернули  кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

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Теми: війнаобмін
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