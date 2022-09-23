ISW: Кремль намеренно провел обмен пленными в день объявления мобилизации

Кремль попытался преуменьшить значение обмена пленными с Украиной, проведя обмен в тот самый день, когда была объявлена "частичная мобилизация".

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: ISW пишет, что обмен "глубоко непопулярен среди российских националистов и милблогеров".

Аналитики отмечают, что Кремль открыто не придерживается обещанных условий частичной мобилизации. Кремлевские квоты, вероятно, заставят местные власти мобилизовать мужчин независимо от их военного статуса и, вероятно, будут стимулировать непропорционально высокую мобилизацию этнически нерусских и иммигрантских общин.

Объявление частичной мобилизации и вопиющее пренебрежение даже параметрами мобилизации, которые диктует правительство, может оттолкнуть заинтересованные слои российской общественности, которые ранее терпимее относились к вторжению России в Украину, которое меньше затрагивало их личные интересы.

Предыстория:

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации россиян. Призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что на службу призовут 300 тысяч военнослужащих резерва. В России начались акции протеста против мобилизации, недовольных задерживали. В Москве и Воронеже задержанным начали выдавать повестки в военкоматы.

Вечером 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали". Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить. 5-ро командиров "Азов" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности президента Турции. России вернули кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.