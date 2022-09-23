Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ISW: Кремль намеренно провел обмен пленными в день объявления мобилизации

Анастасия КалатурПятница, 23 сентября 2022, 05:01
ФОТО: GETTY

Кремль попытался преуменьшить значение обмена пленными с Украиной, проведя обмен в тот самый день, когда была объявлена "частичная мобилизация".

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: ISW пишет, что обмен "глубоко непопулярен среди российских националистов и милблогеров".

Аналитики отмечают, что Кремль открыто не придерживается обещанных условий частичной мобилизации. Кремлевские квоты, вероятно, заставят местные власти мобилизовать мужчин независимо от их военного статуса и, вероятно, будут стимулировать непропорционально высокую мобилизацию этнически нерусских и иммигрантских общин.

Объявление частичной мобилизации и вопиющее пренебрежение даже параметрами мобилизации, которые диктует правительство, может оттолкнуть заинтересованные слои российской общественности, которые ранее терпимее относились к вторжению России в Украину, которое меньше затрагивало их личные интересы.

Предыстория:

  • Утром 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации россиян. Призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине.  Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что на службу призовут 300 тысяч военнослужащих резерва. В России начались акции протеста против мобилизации, недовольных задерживали. В Москве и Воронеже задержанным начали выдавать повестки в военкоматы.
  • Вечером 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали".  Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить. 5-ро командиров "Азов" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности президента Турции. России вернули кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаобмен
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фото, дополнено от 18:02В Изюме закончили эксгумацию – подняли 447 тел, среди них много женщин, есть дети

видео ВСУ сбили Су-25 и 6 российских дронов-камикадзе

ГСЧС завершила тестирование системы оповещения

В России собираются призвать 1,2 миллиона человек – СМИ

Эрдоган намекнул, что Турция передала Медведчука России

ВСУ освободили еще одно село в Донецкой области и улучшили позиции возле Бахмута – Генштаб

Все новости...
Оккупанты начали "референдумы" на Донбассе, Херсонщине и в Мелитополе
В России пытались сжечь 5 военкоматов после объявления мобилизации – СМИ
В Мелитополе произошел взрыв в 9-этажке, есть погибший и раненый – мэр
Ким показал российский бронеавтомобиль "Тигр", который выкупил у оккупантов
Последние новости
20:59
Президент Евросовета призвал приостановить членство России в Совбезе ООН
20:52
Путин планирует увеличить расходы на оборону на 43% на фоне продолжения войны против Украины – Bloomberg
20:49
Сделки с недвижимостью: мэру Белой Церкви сообщено о подозрении
20:38
фото, дополнено от 18:02В Изюме закончили эксгумацию – подняли 447 тел, среди них много женщин, есть дети
20:15
Приватбанк предупредил о мошенническом сайте с логотипом банка: как защитить счета
20:13
Столтенберг: РФ может использовать псевдореферендумы для эскалации войны
20:10
видео ВСУ сбили Су-25 и 6 российских дронов-камикадзе
20:07
ВСУ отбили атаки оккупантов возле 3 населенных пунктов - Генштаб
20:01
Укрпочта выпустила марку, посвященную Григорию Сковороде
19:43
фото Российских студентов привлекают разносить повестки за "зачет" и уряжают отчислением за митинги
Все новости...