ISW: Кремль намеренно провел обмен пленными в день объявления мобилизации

Кремль попытался преуменьшить значение обмена пленными с Украиной, проведя обмен в тот самый день, когда была объявлена "частичная мобилизация".

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: ISW пишет, что обмен "глубоко непопулярен среди российских националистов и милблогеров".

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Аналитики отмечают, что Кремль открыто не придерживается обещанных условий частичной мобилизации. Кремлевские квоты, вероятно, заставят местные власти мобилизовать мужчин независимо от их военного статуса и, вероятно, будут стимулировать непропорционально высокую мобилизацию этнически нерусских и иммигрантских общин.

Объявление частичной мобилизации и вопиющее пренебрежение даже параметрами мобилизации, которые диктует правительство, может оттолкнуть заинтересованные слои российской общественности, которые ранее терпимее относились к вторжению России в Украину, которое меньше затрагивало их личные интересы.

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