"Луцького терориста" Кривоша засудили до 13 років ув’язнення

Луцький райсуд виніс вирок Максиму Кривошу, який у 2020 році захопив автобус з заручниками, наступні 13 років "луцький терорист" проведе за гратами.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Під час оголошення вироку засуджений жбурнув у бік суддів шматок господарського мила та сказав, що винним себе не вважає.

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Розгляд справи тривав майже два роки. Судово-психіатрична експертиза визнала Кривоша осудним.

Серед злочинів, за які судили чоловіка – захоплення заручників, незаконне поводження зі зброєю, вчинення теракту, замах на життя правоохоронця. Суд визнав його винним за усіма статтями.

Кривош не збирається оскаржувати вирок. Апеляцію на рішення суду може подати прокуратура.

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