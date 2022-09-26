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"Луцького терориста" Кривоша засудили до 13 років ув’язнення

Станіслав ПогоріловПонеділок, 26 вересня 2022, 13:54
Луцького терориста Кривоша засудили до 13 років ув’язнення
Максим Кривош, фото: "Суспільне"

Луцький райсуд виніс вирок Максиму Кривошу, який у 2020 році захопив автобус з заручниками, наступні 13 років "луцький терорист" проведе за гратами.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Під час оголошення вироку засуджений жбурнув у бік суддів шматок господарського мила та сказав, що винним себе не вважає.

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Розгляд справи тривав майже два роки. Судово-психіатрична експертиза визнала Кривоша осудним.

Серед злочинів, за які судили чоловіка – захоплення заручників, незаконне поводження зі зброєю, вчинення теракту, замах на життя правоохоронця. Суд визнав його винним за усіма статтями.

Кривош не збирається оскаржувати вирок. Апеляцію на рішення суду може подати прокуратура.

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Знати більше: Терорист в Луцьку. Хто взяв у заручники пасажирів маршрутки і як їх звільняли

Передісторія:

  • У липні 2020 року у центрі Луцька Кривош забарикадувався з заручниками в автобусі Берестечко – Краснилівка. Він висунув ідеологічні вимоги до політиків, чиновників і суддів.
  • Максим Кривош ("Плохой") вимагав від топ-політиків, олігархів і духовенства України записати відео, де вони визнають себе "терористами в законі", а від президента Зеленського – прорекламувати д/ф "Земляни" (2005), погрожуючи підірвати автобус і радіокеровану бомбу в місті.
  • Після того як силовики відмовилися від штурму, він відпустив людей і вийшов після бесіди із Зеленським, який виконав вимогу терориста.
  • Кривоша затримали без втрат. Поліція відкрила справу за статтею "захоплення заручників", СБУ – за статтею "теракт".
  • За даними правоохоронців, у зловмисника були спільники – зокрема, одного затримали в Харкові.  

Теми: тероризмЛуцьксуд
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