"Луцкого террориста" Кривоша приговорили к 13 годам заключения
Луцкий райсуд вынес приговор Максиму Кривошу, который в 2020 году захватил автобус с заложниками, следующие 13 лет "луцкий террорист" проведет за решеткой.
Источник: "Суспільне"
Детали: Во время оглашения приговора осужденный швырнул в сторону судей кусок хозяйственного мыла и сказал, что виновным себя не считает.
Рассмотрение дела длилось почти два года. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Кривоша вменяемым.
Среди преступлений, за которые судили мужчину - захват заложников, незаконное обращение с оружием, совершение теракта, покушение на жизнь правоохранителя. Суд признал его виновным по всем статьям.
Кривош не собирается обжаловать приговор. Апелляцию на решение суда может подать прокуратура.
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Предистория:
- В июле 2020 года в центре Луцка Кривош забаррикадировался с заложникамив автобусе Берестечко - Красниловка. Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновникам и судьям.
- Максим Кривош ("Плохой") требовал от топ-политиков, олигархов и духовенства Украины записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Зеленского – прорекламировать д/ф "Земляне" (2005), угрожая взорвать автобус и радиоуправляемую бомбу в городе.
- После того как силовики отказались от штурма, он отпустил людей и вышел после беседы с Зеленским, который выполнил требование террориста.
- Террориста задержали без потерь. Полиция открыла дело по статье "захват заложников", СБУ – по статье "теракт".
- По данным правоохранителей, у злоумышленника были сообщники – в частности, одного задержали в Харькове.