"Луцкого террориста" Кривоша приговорили к 13 годам заключения

Луцкий райсуд вынес приговор Максиму Кривошу, который в 2020 году захватил автобус с заложниками, следующие 13 лет "луцкий террорист" проведет за решеткой.

Источник: "Суспільне"

Детали: Во время оглашения приговора осужденный швырнул в сторону судей кусок хозяйственного мыла и сказал, что виновным себя не считает.

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Рассмотрение дела длилось почти два года. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Кривоша вменяемым.

Среди преступлений, за которые судили мужчину - захват заложников, незаконное обращение с оружием, совершение теракта, покушение на жизнь правоохранителя. Суд признал его виновным по всем статьям.

Кривош не собирается обжаловать приговор. Апелляцию на решение суда может подать прокуратура.

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