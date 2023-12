Експрезидент Штатів Дональд Трамп назвав нинішнього президента США Джо Байдена "ворогом держави".

Джерело: AFP

Дослівно: "Трамп назвав Байдена ворогом держави на мітингу в Пенсільванії".

#BREAKING Trump brands Biden 'enemy of the state' at Pennsylvania rally pic.twitter.com/DUdKynlnJc