За минулий тиждень винищувачі НАТО в Литві 6 разів перехоплювали російські літаки

Протягом тижня з 29 серпня по 4 вересня винищувачі країн Північноатлантичного Альянсу, які базуються в Литві, шість разів злітали для перехоплення й супроводу російських літаків, які порушували повітряний простір над Балтійським морем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення міністерства оборони Литви.

Так, 30 серпня патруль НАТО супроводив два літаки Су-35, які летіли без транспондерів, не подали плану польоту і не виходили на зв’язок із диспетчерами. Ще один російський літак – Ан-72 – натомість був із увімкненим транспондером.

31 серпня аналогічна ситуація із двома Су-35 і одним Ан-72 повторилася чотири рази.

Наступного дня, 1 вересня, повітряний простір над Балтійським морем порушили два пасажирські літаки Іл-96 і два Су-35. Пізніше до них "приєдналися" ще два російські винищувачі. Того ж дня патрулі НАТО супроводили один Іл-96 і ще два Су-27.

У всіх випадках російські літаки або залітали в повітряний простір Калініградської області Росії, або виходили з нього.

Крім того, зазначають у Міноборони Литви, 4 вересня винищувачі НАТО перехопили літак С-551, який летів з Іспанії до Німеччини та пізніше впав біля берегів Латвії.