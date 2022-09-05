Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За минулий тиждень винищувачі НАТО в Литві 6 разів перехоплювали російські літаки

"Європейська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 21:00

Протягом тижня з 29 серпня по 4 вересня винищувачі країн Північноатлантичного Альянсу, які базуються в Литві, шість разів злітали для перехоплення й супроводу російських літаків, які порушували повітряний простір над Балтійським морем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення міністерства оборони Литви.

Так, 30 серпня патруль НАТО супроводив два літаки Су-35, які летіли без транспондерів, не подали плану польоту і не виходили на зв’язок із диспетчерами. Ще один російський літак – Ан-72 – натомість був із увімкненим транспондером.

31 серпня аналогічна ситуація із двома Су-35 і одним Ан-72 повторилася чотири рази.

Наступного дня, 1 вересня, повітряний простір над Балтійським морем порушили два пасажирські літаки Іл-96 і два Су-35. Пізніше до них "приєдналися" ще два російські винищувачі. Того ж дня патрулі НАТО супроводили один Іл-96 і ще два Су-27.

У всіх випадках російські літаки або залітали в повітряний простір Калініградської області Росії, або виходили з нього.

Крім того, зазначають у Міноборони Литви, 4 вересня винищувачі НАТО перехопили літак С-551, який летів з Іспанії до Німеччини та пізніше впав біля берегів Латвії.

ВІДЕО ДНЯ

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЛитваавіаРосіяНАТО
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фотоРосіяни завдали ракетні удари по Кривому Рогу, знову горить нафтобаза

ISW: Контрнаступ відчутно послаблює можливості РФ на півдні

Байден: Росію не треба визнавати спонсором тероризму

Член партії Ердогана заявив, що деякі країни Заходу хочуть "поквитатися з РФ через Україну"

ЗСУ знищили склад окупантів з ракетами С-300 для бомбардування Харкова – Зеленський

Вчені опублікували новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Литва
Президент Литви: не варто надавати значення візиту Путіна в Калінінград
Литва пропонує розмістити поліцейські сили ООН на ЗАЕС на постійній основі
Міністр оборони Литви: Горбачов був злочинцем
Останні новини
12:14
В ЄС можуть переглянути ціноутворення на ринку електроенергії "на добу наперед"
12:12
Україна повернула ще 25 тіл захисників
12:07
фотоРосійська ракета знищила вщент уже 29-ту школу на Донеччині
12:03
В Індії кажуть, що уважно вивчать пропозицію обмеження цін на російську нафту
11:58
Ердоган про енергокризу: Європа пожинає те, що посіяла
11:56
Росія втратила в Україні понад 25 тисяч військових – Міноборони Британії
11:53
фото, оновлено від 9:23Обстріл житлового будинку в Харкові: зруйновані три під'їзди, з-під завалів витягують людей
11:50
Офіційна соціологія РФ переконує, що 70% росіян досі підтримують війну з Україною
11:39
У Кремлі знову заявили про зв'язок санкцій і прокачки газу через "Північний потік"
11:25
Пєсков відповів, коли Путін поїде на Донбас
Усі новини...