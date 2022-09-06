Зенітники "приземлили" російський гелікоптер і знищили 5 із 6 крилатих ракет

У вівторок Повітряні сили збили російський гелікоптер Ка-52 та п’ять із шести крилатих ракет Х-101, випущених з Каспію.

Джерело: пресслужба Повітряних сил ЗСУ

Деталі: 6 вересня близько 8.00 години ранку на півдні та сході країни підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних cил знищили п’ять із шести крилатих ракет Х-101, випущених із літаків Ту-95МС з району Каспійського моря.

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За даними повітряного командування "Південь", чотири ракети було збито над Миколаївщиною.

Крім того у вівторок підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил, знищено ударний вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор".