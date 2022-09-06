Кулеба про нову прем'єрку Британії: курс щодо РФ збережеться

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що призначення Ліз Трасс на посаду прем’єр-міністерки Великої Британії означає продовження жорсткого курсу Лондона щодо Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Кулеба заявив у вівторок в етері загальнонаціонального телемарафону.

"Це означає продовження політики Бориса Джонсона, оскільки пані Трасс як міністерка закордонних справ Великої Британії була вірним союзником Джонсона, і в українському питанні займала максимально жорстку проукраїнську та проєвропейську позицію", – зазначив він.

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"Тому її обрання означає продовження жорсткої політики та максимально всеосяжної підтримки нашої держави у протистоянні російській агресії", – додав глава МЗС.

Кулеба підтвердив, що незабаром нова прем’єрка Британії проведе першу телефонну розмову із Володимиром Зеленським: "Дзвінок відбудеться, домовленість є. І я не маю сумніву, що візит (Ліз Трасс) до Києва також буде".

5 вересня стало відомо, що Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії. Наступного дня Трасс стала прем'єр-міністром Великої Британії після того, як королева офіційно попросила її сформувати новий уряд.

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Раніше ЗМІ повідомили, що Трасс вже визначилася з кандидатурами на ключові посади у своєму уряді.

Більше про Ліз Трасс читайте тут: Залізна леді 2.0: що змінить обрання Ліз Трасс прем’єр-міністром Британії.