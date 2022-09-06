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Кулеба о новом премьере Британии: курс в отношении РФ сохранится

"Европейская правда"Вторник, 6 сентября 2022, 22:03

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что назначение Лиз Трасс на должность премьер-министра Великобритании означает продолжение жесткого курса Лондона в отношении России.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Кулеба заявил во вторник в эфире общенационального телемарафона.

"Это означает продолжение политики Бориса Джонсона, поскольку госпожа Трасс как министерша иностранных дел Великобритании была верным союзником Джонсона, и в украинском вопросе занимала максимально жесткую проукраинскую и проевропейскую позицию", – отметил он.

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"Поэтому ее избрание означает продолжение жесткой политики и максимально всеобъемлющей поддержки нашего государства в противостоянии российской агрессии", – добавил глава МИД.

Кулеба подтвердил, что вскоре новый премьер Британии проведет первый телефонный разговор с Владимиром Зеленским: "Звонок состоится, договоренность есть. И я не сомневаюсь, что визит (Лиз Трасс) в Киев также будет".

5 сентября стало известно, что Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. На следующий день Трасс стала премьер-министром Великобритании после того, как королева официально попросила ее сформировать новое правительство.

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Ранее СМИ сообщили, что Трасс уже определилась с кандидатурами на ключевые посты в своем правительстве.

Больше о Лиз Трасс читайте здесь: Железная леди 2.0: что изменит избрание Лиз Трасс премьер-министром Британии.

Темы: ТрассКулеба ДмитрийРосcияВеликобритания
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